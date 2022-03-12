12 марта 2022
11 марта 2022
10 марта 2022

Власти Челябинской области сообщили о двух погибших на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные Силы России проводят спецоперацию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погибли двое военных из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера.

«Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким ефрейтора Нурлана Темирбалиевича Кубжасарова и ефрейтора Максима Юрьевича Занина, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Правительство Челябинской области окажет семьям погибших всю необходимую помощь», — заявили в пресс-службе главы региона. Представители челябинской власти отметили истинное мужество и героизм своих земляков, павших смертью храбрых, «защищая свою Родину, мир и безопасность нашего народа».

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимир Путин, ее цель — прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Об оккупации соседней страны речи не идет. В Минобороны РФ признают, что среди российских солдат есть потери, но они «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил».

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В ходе спецоперации на Украине погибли двое военных из Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона Алексея Текслера. «Губернатор и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования родным и близким ефрейтора Нурлана Темирбалиевича Кубжасарова и ефрейтора Максима Юрьевича Занина, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Правительство Челябинской области окажет семьям погибших всю необходимую помощь», — заявили в пресс-службе главы региона. Представители челябинской власти отметили истинное мужество и героизм своих земляков, павших смертью храбрых, «защищая свою Родину, мир и безопасность нашего народа». Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимир Путин, ее цель — прекращение восьмилетнего геноцида жителей Донбасса со стороны киевского режима и националистов. Об оккупации соседней страны речи не идет. В Минобороны РФ признают, что среди российских солдат есть потери, но они «многократно меньше уничтоженных националистов и военнослужащих украинских вооруженных сил».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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