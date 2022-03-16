Житель Кургана заявил, что продает картошку в мешках, стоимость килограмма которой оценил в 15 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. При этом средняя стоимость килограмма картофеля в регионе в начале марта была почти в три раза выше.
«Продам картофель с доставкой. 15 рублей», — указано в объявлении.
Автор объявления отметил, что продает крупный и средний картофель в мешках, вес которых примерно 30 кг. Он добавил, что у картофеля есть крупные трещины наружи, но он не гнилой.
По данным, указанным на сайте Свердловскстата, на 4 марта средняя стоимость килограмма картофеля в Курганской области составляла 41,73 рубля. За год цена килограмма картофеля в регионе выросла на 47,81%.
Житель Кургана заявил, что продает картошку в мешках, стоимость килограмма которой оценил в 15 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. При этом средняя стоимость килограмма картофеля в регионе в начале марта была почти в три раза выше. «Продам картофель с доставкой. 15 рублей», — указано в объявлении. Автор объявления отметил, что продает крупный и средний картофель в мешках, вес которых примерно 30 кг. Он добавил, что у картофеля есть крупные трещины наружи, но он не гнилой. По данным, указанным на сайте Свердловскстата, на 4 марта средняя стоимость килограмма картофеля в Курганской области составляла 41,73 рубля. За год цена килограмма картофеля в регионе выросла на 47,81%.