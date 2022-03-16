Средняя цена картошки в Курганской области почти в три раза выше, чем в объявлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Житель Кургана заявил, что продает картошку в мешках, стоимость килограмма которой оценил в 15 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. При этом средняя стоимость килограмма картофеля в регионе в начале марта была почти в три раза выше.

«Продам картофель с доставкой. 15 рублей», — указано в объявлении.

Автор объявления отметил, что продает крупный и средний картофель в мешках, вес которых примерно 30 кг. Он добавил, что у картофеля есть крупные трещины наружи, но он не гнилой.

По данным, указанным на сайте Свердловскстата, на 4 марта средняя стоимость килограмма картофеля в Курганской области составляла 41,73 рубля. За год цена килограмма картофеля в регионе выросла на 47,81%.

Скрин: сайт Avito