16 марта 2022

Курганец продает картошку в три раза дешевле, чем в магазине. Скрин

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Торговый центр. Курган, картофель, картошка
Средняя цена картошки в Курганской области почти в три раза выше, чем в объявлении Фото:
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Экономический кризис 2020-2022

Житель Кургана заявил, что продает картошку в мешках, стоимость килограмма которой оценил в 15 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. При этом средняя стоимость килограмма картофеля в регионе в начале марта была почти в три раза выше.

«Продам картофель с доставкой. 15 рублей», — указано в объявлении.

Автор объявления отметил, что продает крупный и средний картофель в мешках, вес которых примерно 30 кг. Он добавил, что у картофеля есть крупные трещины наружи, но он не гнилой.

По данным, указанным на сайте Свердловскстата, на 4 марта средняя стоимость килограмма картофеля в Курганской области составляла 41,73 рубля. За год цена килограмма картофеля в регионе выросла на 47,81%.

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Житель Кургана заявил, что продает картошку в мешках, стоимость килограмма которой оценил в 15 рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте Avito. При этом средняя стоимость килограмма картофеля в регионе в начале марта была почти в три раза выше. «Продам картофель с доставкой. 15 рублей», — указано в объявлении. Автор объявления отметил, что продает крупный и средний картофель в мешках, вес которых примерно 30 кг. Он добавил, что у картофеля есть крупные трещины наружи, но он не гнилой. По данным, указанным на сайте Свердловскстата, на 4 марта средняя стоимость килограмма картофеля в Курганской области составляла 41,73 рубля. За год цена килограмма картофеля в регионе выросла на 47,81%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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