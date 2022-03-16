В Кургане сотрудники ГИБДД отказались от взятки в 50 тысяч рублей

Сотрудники ДПС сообщили в правоохранительные органы, что нетрезвый водитель предлагал им деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ГИБДД в Кургане отказались брать взятку в 50 тысяч рублей у водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины, пытавшегося откупиться от полицейских, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное следственное управление СК.

«По данным следствия, в ночь на 12 марта нетрезвый мужчина, управлявший личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был задержан на одной из улиц Кургана. За непривлечение к административной ответственности водитель автомобиля предложил сотрудникам полиции денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Инспекторы ДПС сообщили о попытке дать им взятку в правоохранительные органы. СК возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году средняя сумма взятки в Курганской области увеличилась до 213,5 тысячи рублей. Для сравнения, в 2016 году она составляла 165 тысяч рублей. По данным прокуратуры, в 2021 году в Курганской области выявили 285 коррупционных преступлений. Десятки из них — по фактам получения и дачи взяток.

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