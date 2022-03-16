В Кургане картофель продают по 120 рублей за килограмм

В гипермаркета «Лента» Кургана выросла стоимость картофеля фото: Екатерина Сычкова

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В гипермаркете «Лента» в Кургане картофель продается по 120 рублей за килограмм. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. По данным Свердловскстата, средняя цена за килограмм картофеля в Курганской области на прошлой неделе составляла 42,3 рублей.

«Картофель в „Ленте“ — почти 120 рублей за килограмм для покупателей с бонусной картой сети. Без карты цена — 126 рублей. При покупке фасованного картофеля в сетках по 5 и по 10 килограмм цена ниже. На ценнике заявлено, что это новый урожай, но не указана страна-производитель. По словам продавца гипермаркета, картофель произведен в России» — сообщает корреспондент URA.RU из гипермаркета «Лента».

По данным на 11 марта средняя цена картофеля в Курганской области составляла — 42, 3 рублей. По сравнению с показателем от 3 марта цена выросла на 1,44%, сообщили в Свердловскстате.

URA.RU направило в пресс-службу сети «Лента» запрос с просьбой прокомментировать ценообразование на картофель. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что житель Кургана заявил, что продает картошку в мешках в три раза ниже рыночной цены. Курганец предлагал товар за 15 рублей/кг. Курганский бизнесмен строит магазин, где овощи будут дешевле. В селе Митино идет строительство магазина, где будут продавать продукцию местного сельхозпредприятия ЗАО «Картофель».

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В «Ленте» Кургана цена картофеля достигла 120 рублей за килограмм со скидкой для владельцев бонусной карты сети фото: Екатерина Сычкова

Цены на картофель. Гипермаркет «Лента», Курган фото: Екатерина Сычкова

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