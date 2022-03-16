В Кургане картофель продают по 120 рублей за килограмм

В гипермаркете «Лента» в Кургане картофель продается по 120 рублей за килограмм. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. По данным Свердловскстата, средняя цена за килограмм картофеля в Курганской области на прошлой неделе составляла 42,3 рублей.
«Картофель в „Ленте“ — почти 120 рублей за килограмм для покупателей с бонусной картой сети. Без карты цена — 126 рублей. При покупке фасованного картофеля в сетках по 5 и по 10 килограмм цена ниже. На ценнике заявлено, что это новый урожай, но не указана страна-производитель. По словам продавца гипермаркета, картофель произведен в России» — сообщает корреспондент URA.RU из гипермаркета «Лента».
По данным на 11 марта средняя цена картофеля в Курганской области составляла — 42, 3 рублей. По сравнению с показателем от 3 марта цена выросла на 1,44%, сообщили в Свердловскстате.
URA.RU направило в пресс-службу сети «Лента» запрос с просьбой прокомментировать ценообразование на картофель. На момент публикации ответ не поступил.
Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот. (активная ссылка на бот https://t.me/KurganistanBot).
В «Ленте» Кургана цена картофеля достигла 120 рублей за килограмм со скидкой для владельцев бонусной карты сети
В гипермаркете «Лента» в Кургане картофель продается по 120 рублей за килограмм. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. По данным Свердловскстата, средняя цена за килограмм картофеля в Курганской области на прошлой неделе составляла 42,3 рублей. «Картофель в „Ленте“ — почти 120 рублей за килограмм для покупателей с бонусной картой сети. Без карты цена — 126 рублей. При покупке фасованного картофеля в сетках по 5 и по 10 килограмм цена ниже. На ценнике заявлено, что это новый урожай, но не указана страна-производитель. По словам продавца гипермаркета, картофель произведен в России» — сообщает корреспондент URA.RU из гипермаркета «Лента». По данным на 11 марта средняя цена картофеля в Курганской области составляла — 42, 3 рублей. По сравнению с показателем от 3 марта цена выросла на 1,44%, сообщили в Свердловскстате. URA.RU направило в пресс-службу сети «Лента» запрос с просьбой прокомментировать ценообразование на картофель. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана заявил, что продает картошку в мешках в три раза ниже рыночной цены. Курганец предлагал товар за 15 рублей/кг. Курганский бизнесмен строит магазин, где овощи будут дешевле. В селе Митино идет строительство магазина, где будут продавать продукцию местного сельхозпредприятия ЗАО «Картофель». Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах на продукты — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот. (активная ссылка на бот https://t.me/KurganistanBot).