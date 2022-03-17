В Кургане нашли чиновника на место, пустовавшее 1,5 года

18 марта 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Сергей Цуканов работает в департаменте строительства Курганской области уже много лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Первым замдиректора департамента строительства Курганской области назначен Сергей Цуканов, который работал в этом ведомстве несколько лет. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. Должность первого замдиректора департамента была вакантна более 1,5 лет. «Первым заместителем директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с 18 марта 2022 г. назначен Сергей Цуканов. Ранее он работал в департаменте в должности начальника управления госэкспертизы», — написал Тетерин в своем telegram-канале. Предыдущим первым замдиректора департамента строительства Курганской области был Сергей Дмитриев. Он занял эту должность в феврале 2020 года, а уже в августе 2020 года ушел в отставку. До него эту должность занимал Андрей Борисов, который приехал в Курган из другого региона. Он проработал в этой должности около года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Первым замдиректора департамента строительства Курганской области назначен Сергей Цуканов, который работал в этом ведомстве несколько лет. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. Должность первого замдиректора департамента была вакантна более 1,5 лет. «Первым заместителем директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с 18 марта 2022 г. назначен Сергей Цуканов. Ранее он работал в департаменте в должности начальника управления госэкспертизы», — написал Тетерин в своем telegram-канале. Предыдущим первым замдиректора департамента строительства Курганской области был Сергей Дмитриев. Он занял эту должность в феврале 2020 года, а уже в августе 2020 года ушел в отставку. До него эту должность занимал Андрей Борисов, который приехал в Курган из другого региона. Он проработал в этой должности около года.