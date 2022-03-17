17 марта 2022
16 марта 2022

В Кургане нашли чиновника на место, пустовавшее 1,5 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципальных образований Курган, цуканов сергей
Сергей Цуканов работает в департаменте строительства Курганской области уже много лет Фото:

Первым замдиректора департамента строительства Курганской области назначен Сергей Цуканов, который работал в этом ведомстве несколько лет. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. Должность первого замдиректора департамента была вакантна более 1,5 лет.

«Первым заместителем директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с 18 марта 2022 г. назначен Сергей Цуканов. Ранее он работал в департаменте в должности начальника управления госэкспертизы», — написал Тетерин в своем telegram-канале.

Предыдущим первым замдиректора департамента строительства Курганской области был Сергей Дмитриев. Он занял эту должность в феврале 2020 года, а уже в августе 2020 года ушел в отставку. До него эту должность занимал Андрей Борисов, который приехал в Курган из другого региона. Он проработал в этой должности около года.

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Первым замдиректора департамента строительства Курганской области назначен Сергей Цуканов, который работал в этом ведомстве несколько лет. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. Должность первого замдиректора департамента была вакантна более 1,5 лет. «Первым заместителем директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с 18 марта 2022 г. назначен Сергей Цуканов. Ранее он работал в департаменте в должности начальника управления госэкспертизы», — написал Тетерин в своем telegram-канале. Предыдущим первым замдиректора департамента строительства Курганской области был Сергей Дмитриев. Он занял эту должность в феврале 2020 года, а уже в августе 2020 года ушел в отставку. До него эту должность занимал Андрей Борисов, который приехал в Курган из другого региона. Он проработал в этой должности около года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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