В Кургане нашли чиновника на место, пустовавшее 1,5 года

Первым замдиректора департамента строительства Курганской области назначен Сергей Цуканов, который работал в этом ведомстве несколько лет. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. Должность первого замдиректора департамента была вакантна более 1,5 лет.
«Первым заместителем директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с 18 марта 2022 г. назначен Сергей Цуканов. Ранее он работал в департаменте в должности начальника управления госэкспертизы», — написал Тетерин в своем telegram-канале.
Предыдущим первым замдиректора департамента строительства Курганской области был Сергей Дмитриев. Он занял эту должность в феврале 2020 года, а уже в августе 2020 года ушел в отставку. До него эту должность занимал Андрей Борисов, который приехал в Курган из другого региона. Он проработал в этой должности около года.
Первым замдиректора департамента строительства Курганской области назначен Сергей Цуканов, который работал в этом ведомстве несколько лет. Об этом сообщает пресс-секретарь главы региона Александр Тетерин. Должность первого замдиректора департамента была вакантна более 1,5 лет. «Первым заместителем директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области с 18 марта 2022 г. назначен Сергей Цуканов. Ранее он работал в департаменте в должности начальника управления госэкспертизы», — написал Тетерин в своем telegram-канале. Предыдущим первым замдиректора департамента строительства Курганской области был Сергей Дмитриев. Он занял эту должность в феврале 2020 года, а уже в августе 2020 года ушел в отставку. До него эту должность занимал Андрей Борисов, который приехал в Курган из другого региона. Он проработал в этой должности около года.