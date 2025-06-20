Град выпал в селе Колташево (архивное фото)
новость из сюжетаРезкие изменения погоды в Кургане и области
В Курганской область прошел сильный град. Огромные осадки размером с черешню обнаружили в Кетовском округе в селе Колташево. Об этом сообщается в соцсетях.
Огромный град в селе Колташево
«В Колташево прошел град. „Урожаю конец“», — приводит слова очевидца группа «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. Женщина держит в руке огромные куски града.
Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе 3 июня выпал сильный град. Он продырявил крыши и сломал лобовое стекло автомобиля.
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