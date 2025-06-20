В Курганской области выпал град размером с черешню. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Град выпал в селе Колташево (архивное фото)
Град выпал в селе Колташево (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской область прошел сильный град. Огромные осадки размером с черешню обнаружили в Кетовском округе в селе Колташево. Об этом сообщается в соцсетях.

Огромный град в селе Колташево
Огромный град в селе Колташево
Фото:

«В Колташево прошел град. „Урожаю конец“», — приводит слова очевидца группа «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. Женщина держит в руке огромные куски града.

Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе 3 июня выпал сильный град. Он продырявил крыши и сломал лобовое стекло автомобиля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской область прошел сильный град. Огромные осадки размером с черешню обнаружили в Кетовском округе в селе Колташево. Об этом сообщается в соцсетях. «В Колташево прошел град. „Урожаю конец“», — приводит слова очевидца группа «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте». К посту прикреплено фото. Женщина держит в руке огромные куски града. Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе 3 июня выпал сильный град. Он продырявил крыши и сломал лобовое стекло автомобиля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...