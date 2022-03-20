Пентагон: США просят Турцию отдать Киеву C-400 за отмену санкций

20 марта 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Турция готова передать Украине российские зенитные ракетные системы С-400 взамен на то, что США снимут с нее санкции. Об этом сообщил Sky News Arabia со ссылкой на представителя Пентагона. Также Вашингтон пообещал вернуть Анкару в американскую программу производства истребителей пятого поколения F-35. «Мы ведем постоянные переговоры с Анкарой об отказе от системы С-400 и отправке ее Киеву в обмен на возвращение Турции в программу F-35 и снятие с нее санкций», — приводит слова представителя Пентагона ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia. Ранее о том, что американские должностные лица обсуждают с турецкими коллегами передачу Киеву зенитных ракетных систем, сообщил Reuters. Однако официально об этом не заявлялось. По данным агентства, чиновники из Вашингтона говорили об этой возможности «в последние месяцы». Москва и Анкара договорились о поставках С-400 в 2017 году. Турция стала первой страной-участницей НАТО, которая приобрела у России эти зенитные ракетные системы. Это решение вызвало негативную реакцию у США и альянса в целом. Вашингтон исключил Анкару из программы F-35. Ранее стало известно, что США и НАТО отправят Украине советские системы ПВО. Среди них будут зенитно-ракетные комплексы «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14). Кроме того, США выделят военную помощь Украине на миллиард долларов. При этом Вашингтон не собирается отправлять на Украину своих солдат. Это привело бы к войне с Россией, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт также сообщила, что НАТО не желает вмешиваться в конфликт на Украине. В частности, союзники не будут вводить над страной бесполетную зону. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это приведет к полномасштабной войне в Европе. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства подчеркивал, что Россия была вынуждена пойти на такой шаг, чтобы помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса и не вступать в боевые действия, но эти предложения не были услышаны, рассказал президент РФ.