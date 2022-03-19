Тюменская молодежь не может попасть в кино по «Пушкинской карте»

21 марта 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Через федеральный портал тюменцы не могут купить билеты в кино по «Пушкинской карте» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для жителей Тюмени, имеющих «Пушкинскую карту» (ПК), стали недоступны походы на киносеансы. Об этом свидетельствуют данные портала культура.рф. На сайте культура.рф, где размещается афиша мероприятий, которые молодежь Тюмени может посетить по «Пушкинской карте», для выбора киносеансов доступно лишь одно число — 23 марта, и один вариант — мультфильм «Финник». Но даже на него купить билет не получается: при переходе на сайт кинотеатра «КАРО 6 Колумб» система выдает ошибку. На сайте ООО «Городские Зрелищные Кассы» также нет доступных сеансов на ближайшие 14 дней. На проблемы с покупкой билетов по госпрограмме жалуются и сами тюменцы. «Зачем нужны „Пушкинские карты“, если они перестали работать? В кино третий день пытаемся сходить, смс-код не приходит», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В самом «КАРО 6 Колумб» журналиста URA.RU уверили, что тюменцы могут купить билеты по «Пушкинской карте» как минимум на два фильма: «Мистер Нокаут» и «Одиннадцать молчаливых мужчин». Система действительно предлагает оплатить билет по госпрограмме, но только если покупать его непосредственно на сайте кинотеатра. Проверить, проходит ли оплата, не удалось: в редакции агентства отсутствуют держатели ПК. При этом обозначенный на федеральном портале «Финник» в расписании кинотеатра в принципе не значится. URA.RU направило запрос в департамент культуры Тюменской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Для жителей Тюмени, имеющих «Пушкинскую карту» (ПК), стали недоступны походы на киносеансы. Об этом свидетельствуют данные портала культура.рф. На сайте культура.рф, где размещается афиша мероприятий, которые молодежь Тюмени может посетить по «Пушкинской карте», для выбора киносеансов доступно лишь одно число — 23 марта, и один вариант — мультфильм «Финник». Но даже на него купить билет не получается: при переходе на сайт кинотеатра «КАРО 6 Колумб» система выдает ошибку. На сайте ООО «Городские Зрелищные Кассы» также нет доступных сеансов на ближайшие 14 дней. На проблемы с покупкой билетов по госпрограмме жалуются и сами тюменцы. «Зачем нужны „Пушкинские карты“, если они перестали работать? В кино третий день пытаемся сходить, смс-код не приходит», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В самом «КАРО 6 Колумб» журналиста URA.RU уверили, что тюменцы могут купить билеты по «Пушкинской карте» как минимум на два фильма: «Мистер Нокаут» и «Одиннадцать молчаливых мужчин». Система действительно предлагает оплатить билет по госпрограмме, но только если покупать его непосредственно на сайте кинотеатра. Проверить, проходит ли оплата, не удалось: в редакции агентства отсутствуют держатели ПК. При этом обозначенный на федеральном портале «Финник» в расписании кинотеатра в принципе не значится. URA.RU направило запрос в департамент культуры Тюменской области.