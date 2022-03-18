Алексей Сигидаев вакцинировал дочь от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области вакцинировал дочь от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В понедельник, 21 марта, статистику вакцинированных детей пополнила дочь директора департамента здравоохранения Алексея Сигидаева. Вакцинировать ребенка от коронавируса руководитель профильного ведомства обещал на одной из пресс-конференции», — говорится в сообщении правительства области.

На данный момент в Курганской области прививку от коронавируса получили 765 детей. Из них полностью завершили вакцинацию (поставили две вакцины) 657 несовершеннолетних. Вакцина «Спутник М» предназначена для вакцинации подростков от 12 до 17 лет включительно, проводится в два этапа. Алексей Сигидаев подчеркнул, что спад заболеваемости — это лучшее время, чтобы пройти вакцинацию и ревакцинацию.

Привить своих детей от коронавируса глава курганского депздрава обещал на пресс-конференции в январе 2021 года. Тогда Алексей Сигидаев подчеркнул, что считает вакцинацию самым действенным методом борьбы с эпидемией.

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев вакцинировал дочь от коронавируса фото: пресс-служба правительства Курганской области

Перед вакцинацией дети, как взрослые, проходят осмотр у врача и измерение сатурации, давления, температуры фото: пресс-служба правительства Курганской области

Алексей Сигидаев проконтролировал процесс вакцинации дочери фото: пресс-служба правительства Курганской области