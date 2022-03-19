Топ-чиновница из Ишима будет контролировать ход выборов

21 марта 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В 2022 году в Тюменской области будут избраны 74 новых депутата различного уровня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Руководитель аппарата главы Ишима (Тюменская область) Анна Знаменщикова вошла в состав территориальной избирательной комиссии города (№11) с правом решающего голоса. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального избиркома. «Назначена членом территориальной избирательной комиссии города Ишима Тюменской области (№ 11) с правом решающего голоса: Знаменщикова Анна Павловна, 1984 года рождения, образование высшее, руководитель аппарата главы города Ишима, являющаяся муниципальным служащим», — говорится в решении облизбиркома. Кроме того, в ту же комиссию вошла начальник отдела ЖКХ департамента городского хозяйства администрации Ишима Наталья Вострикова. Ранее URA.RU писало, что четыре чиновника возглавили избирательные комиссии в различных городах и районах Тюменской области. Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав в РФ», муниципальным служащим разрешено занимать посты глав избиркомов. В 2022 году в Тюменской области будут избраны 74 новых депутата различного уровня. В том числе, в сентябре пройдут выборы в думы Ишимского и Вагайского районов.

Руководитель аппарата главы Ишима (Тюменская область) Анна Знаменщикова вошла в состав территориальной избирательной комиссии города (№11) с правом решающего голоса. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального избиркома. «Назначена членом территориальной избирательной комиссии города Ишима Тюменской области (№ 11) с правом решающего голоса: Знаменщикова Анна Павловна, 1984 года рождения, образование высшее, руководитель аппарата главы города Ишима, являющаяся муниципальным служащим», — говорится в решении облизбиркома. Кроме того, в ту же комиссию вошла начальник отдела ЖКХ департамента городского хозяйства администрации Ишима Наталья Вострикова. Ранее URA.RU писало, что четыре чиновника возглавили избирательные комиссии в различных городах и районах Тюменской области. Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав в РФ», муниципальным служащим разрешено занимать посты глав избиркомов. В 2022 году в Тюменской области будут избраны 74 новых депутата различного уровня. В том числе, в сентябре пройдут выборы в думы Ишимского и Вагайского районов.