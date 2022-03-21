21 марта 2022

Тюменские власти раскрыли, как получить деньги за годы в браке

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд Александра Высокинского по Октябрьскому району. Екатеринбург, пожилая женщина, пожилая пара, пожилой мужчина, сидят на скамейке, пенсионеры
Выплаты за долгий брак составляют от 20 до 45 тысяч рублей Фото:

Подать заявление на предоставление выплат к юбилейным датам семейной жизни в Тюменской области можно через МФЦ или учреждение соцобслуживания. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития. Постановление, согласно которому супружеские пары прожившие вместе 50 и более лет получат выплаты из бюджета, ранее подписал губернатор Александр Моор.

«Обращение за получением единовременной выплаты осуществляется не ранее чем за один месяц до наступления даты юбилея супружеской жизни и не позднее 12 месяцев после дня круглой даты. Единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие, 75-летие супружеской жизни)», — рассказали в департаменте.

В ведомстве добавили, что супруги, претендующие на выплату, должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области на дату обращения не менее пяти лет подряд. Размеры выплат составят: 20 тысяч рублей для пар, проживших вместе после свадьбы 50 и более лет; 25 тысяч — за 55 лет брака; 30 тысяч — за 60-летний юбилей супружеской жизни; 40 тысяч — за 70-летний; 45 тысяч рублей — за 75-летний.

Ранее агентство писало, что выплату за юбилей в браке можно получить даже после смерти одного из супругов. Это возможно если жены или мужья уйдут из жизни в год наступления праздничной даты.

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Подать заявление на предоставление выплат к юбилейным датам семейной жизни в Тюменской области можно через МФЦ или учреждение соцобслуживания. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте соцразвития. Постановление, согласно которому супружеские пары прожившие вместе 50 и более лет получат выплаты из бюджета, ранее подписал губернатор Александр Моор. «Обращение за получением единовременной выплаты осуществляется не ранее чем за один месяц до наступления даты юбилея супружеской жизни и не позднее 12 месяцев после дня круглой даты. Единовременная выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат (50-летие, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие, 75-летие супружеской жизни)», — рассказали в департаменте. В ведомстве добавили, что супруги, претендующие на выплату, должны иметь российское гражданство и прожить в Тюменской области на дату обращения не менее пяти лет подряд. Размеры выплат составят: 20 тысяч рублей для пар, проживших вместе после свадьбы 50 и более лет; 25 тысяч — за 55 лет брака; 30 тысяч — за 60-летний юбилей супружеской жизни; 40 тысяч — за 70-летний; 45 тысяч рублей — за 75-летний. Ранее агентство писало, что выплату за юбилей в браке можно получить даже после смерти одного из супругов. Это возможно если жены или мужья уйдут из жизни в год наступления праздничной даты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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