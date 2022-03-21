21 марта 2022
18 марта 2022

Дворцу спорта в Новом Уренгое нашли нового руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
В крупном дворце спорта ЯНАО новый директор Фото:

В МАУ «Дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое (ЯНАО) назначили нового руководителя — Романа Лихтина. Как сообщили URA.RU в администрации, экс-директор дворца Юрий Косенко был уволен в связи с ротацией.

«Сегодня нового руководителя ДС „Звездный“ Романа Лихтина лично представили коллективу замглавы по соцвопросам Михаил Терещенко и начальник депаратмента соцполитики Александр Норка», — сообщил агентству источник. По его словам, экс-руководителя Юрия Косенко уволили 14 марта.

В администрации Нового Уренгоя агентству подтвердили информацию и прокомментировали увольнение Юрия Косенко. «У нас в Новом Уренгое более 100 муниципальных учреждений, в которых идет постоянный и естественный процесс ротации. Косенко Юрий Владимирович уважаемый человек, но было принято решение произвести ротацию на молодого руководителя со свежими идеями по развитию СК „Звездный“. Им стал Роман Лихтин», — ответили в мэрии.

Известно, что 36-летний Роман Лихтин занимал должность директора МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Контакт», учредителем которой является департамент Александра Норки. Юрий Косенко был первым директором дворца спорта и возглавлял его более четырех лет.

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В МАУ «Дворец спорта «Звездный» в Новом Уренгое (ЯНАО) назначили нового руководителя — Романа Лихтина. Как сообщили URA.RU в администрации, экс-директор дворца Юрий Косенко был уволен в связи с ротацией. «Сегодня нового руководителя ДС „Звездный“ Романа Лихтина лично представили коллективу замглавы по соцвопросам Михаил Терещенко и начальник депаратмента соцполитики Александр Норка», — сообщил агентству источник. По его словам, экс-руководителя Юрия Косенко уволили 14 марта. В администрации Нового Уренгоя агентству подтвердили информацию и прокомментировали увольнение Юрия Косенко. «У нас в Новом Уренгое более 100 муниципальных учреждений, в которых идет постоянный и естественный процесс ротации. Косенко Юрий Владимирович уважаемый человек, но было принято решение произвести ротацию на молодого руководителя со свежими идеями по развитию СК „Звездный“. Им стал Роман Лихтин», — ответили в мэрии. Известно, что 36-летний Роман Лихтин занимал должность директора МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Контакт», учредителем которой является департамент Александра Норки. Юрий Косенко был первым директором дворца спорта и возглавлял его более четырех лет.
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