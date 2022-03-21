Курганскую компанию оштрафовали за упавшего в колодец ребенка

Девочка упала в колодец из-за того, что его крышка была сдвинута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном муниципальном округе (Курганской области) МУП «Водоканал» оштрафовали на 10 тыс. рублей за то, что в колодец распределительных сетей холодного водоснабжения упал ребенок. Данная информация была размещена 22 марта на сайте областной прокуратуры.

«Постановлением административной комиссии Целинного муниципального округа от 04.03.2022 вина должностного лица МУП „Водоканал“ установлена и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей. <…> Постановление вступило в законную силу», — указано в сообщении.

Во время проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что на момент происшествия крышка на колодце была сдвинута, из-за чего не отвечала предъявляемым законом требованиям. Из-за этого МУП «Водоканал», отвечающего за колодец, обвинили в том, что представители компании не приняли необходимых мер по обеспечению безопасности объекта.

В начале года в сломанный люк в центре Кургана провалилась девочка. До этого, в мае 2021 года, ребенок провалился в колодец в Шадринске из-за того, что крышка от люка была похищена.