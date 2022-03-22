Как пользоваться Instagram и Facebook, не нарушая закон

Россияне смогут пользоваться Instaggram и Facebook с некоторыми ограничениями Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram

Правоохранительные органы не будут наказывать россиян за использование социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), однако пользователям соцсетей необходимо знать о ряде ограничений. URA.RU собрало все запреты, связанные с пользованием Instagram и Facebook.

Коммерческие связи с Instagram и Facebook, а также распространение логотипов соцсетей, теперь запрещены.

После признания Meta экстремистским пользователям запрещено заказывать или закупать рекламу у Facebook и Instagram.

Также россиянам запрещено участвовать в любых рекламных акциях соцсетей и вести с ними коммерческую деятельность.

Также теперь запрещено где-либо постить логотипы Facebook и Instagram, а также писать их название без маркировки об экстремизме.

Однако пользоваться социальными сетями по-прежнему можно, но без использования рекламы.

Ранее Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta виновной по статье об экстремизме. В своих соцсетях компания разрешила призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре назвали это геноцидом населения России и заблокировали Instagram и Facebook.