21 марта 2022

СМИ РФ запретили демонстрацию логотипов Meta, Facebook, Instagram

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Клипарт
Роскомнадзор запретил СМИ РФ показывать логотипы  Facebook и Instagram Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Роскомнадзор запретил российским средствам массовой информации демонстрировать логотип компании Meta, а также принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. Также СМИ РФ должны маркировать Meta как организацию, запрещенную в России, сообщили в Роскомнадзоре.

«СМИ РФ не должны демонстрировать логотип организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. <…> Российские СМИ должны маркировать компанию Meta как запрещенную в РФ организацию», — передает сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Ранее компанию Meta признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.

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Роскомнадзор запретил российским средствам массовой информации демонстрировать логотип компании Meta, а также принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. Также СМИ РФ должны маркировать Meta как организацию, запрещенную в России, сообщили в Роскомнадзоре. «СМИ РФ не должны демонстрировать логотип организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. <…> Российские СМИ должны маркировать компанию Meta как запрещенную в РФ организацию», — передает сообщение Роскомнадзора ТАСС. Ранее компанию Meta признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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