СМИ РФ запретили демонстрацию логотипов Meta, Facebook, Instagram

Роскомнадзор запретил российским средствам массовой информации демонстрировать логотип компании Meta, а также принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. Также СМИ РФ должны маркировать Meta как организацию, запрещенную в России, сообщили в Роскомнадзоре.
«СМИ РФ не должны демонстрировать логотип организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. <…> Российские СМИ должны маркировать компанию Meta как запрещенную в РФ организацию», — передает сообщение Роскомнадзора ТАСС.
Ранее компанию Meta признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.
Роскомнадзор запретил российским средствам массовой информации демонстрировать логотип компании Meta, а также принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. Также СМИ РФ должны маркировать Meta как организацию, запрещенную в России, сообщили в Роскомнадзоре. «СМИ РФ не должны демонстрировать логотип организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. <…> Российские СМИ должны маркировать компанию Meta как запрещенную в РФ организацию», — передает сообщение Роскомнадзора ТАСС. Ранее компанию Meta признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.