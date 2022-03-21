СМИ РФ запретили демонстрацию логотипов Meta, Facebook, Instagram 22 марта 2022 в 01:57 Размер текста - 17 + Роскомнадзор запретил СМИ РФ показывать логотипы Facebook и Instagram Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Роскомнадзор запретил российским средствам массовой информации демонстрировать логотип компании Meta, а также принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. Также СМИ РФ должны маркировать Meta как организацию, запрещенную в России, сообщили в Роскомнадзоре. «СМИ РФ не должны демонстрировать логотип организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. <…> Российские СМИ должны маркировать компанию Meta как запрещенную в РФ организацию», — передает сообщение Роскомнадзора ТАСС. Ранее компанию Meta признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Роскомнадзор запретил российским средствам массовой информации демонстрировать логотип компании Meta, а также принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. Также СМИ РФ должны маркировать Meta как организацию, запрещенную в России, сообщили в Роскомнадзоре. «СМИ РФ не должны демонстрировать логотип организации Meta Platforms Inc. и принадлежащих ей социальных сетей Facebook и Instagram. <…> Российские СМИ должны маркировать компанию Meta как запрещенную в РФ организацию», — передает сообщение Роскомнадзора ТАСС. Ранее компанию Meta признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям