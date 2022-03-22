Депутат гордумы Кургана обещает школьникам 175 000 рублей

Депутат гордумы Анастасия Романович организовала конкурс с призовым фондом в 175 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович организовала для школьников конкурс «Крым наш, мой Крым!», призовой фонд которого — 175 тыс. рублей. Данная информация размещена в группе мэрии Кургана в соцсети «ВКонтакте».

«Школьников общеобразовательных школ, лицеев, гимназий города Кургана с 5 по 11 класс приглашают поучаствовать в творческом конкурсе „Крым наш, мой Крым!“. Его организатором выступает депутат курганской городской думы Анастасия Романович», — указано в сообщении.

От каждого класса в конкурсе может принять участие одна команда, состоящая из семи человек. Участникам нужно записать на видео творческий номер, связанный с присоединением Крыма к России, длительностью не более минуты. Работы будут принимать до 1 мая на странице депутата в соцсети «ВКонтакте». Команда, занявшая первое место, получит 100 тыс. рублей, второе — 50 тыс., третье — 25 тыс.

Ранее Романович подарила спортсменам, которые участвовали в местных соревнованиях, кружки с цитатой «не останавливайся на достигнутом», под которой указано ее имя. Некоторых пользователей это возмутило, и они отметили, что видели эту цитату ранее. Депутат отмечала, что при выборе цитаты руководствовалась исключительно своим мнением.

Спецоперация на Украине, по данным представителей власти РФ, проводится вынужденно. Президент России Владимир Путин говорил на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется „геноцид“».

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