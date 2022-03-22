22 марта 2022

Курганцы меняют детскую одежду на сахар. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие adidas и цены в магазине «Лента». Курган, покупатели, сахар, магазин
Курганцы начали оценивать стоимость вещей в кг сахара Фото:

Жители Кургана начали менять детскую одежду на сахар. Объявления об этом размещены на одном из популярных сайтах объявлений.

«Костюм на девочку отдам за три килограмма сахара, район Швейной фирмы. Сидение на присосках для купания ребенка — один килограмм сахара», — говорится в объявлениях курганцев.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко подорожал сахар. В начале марта ажиотаж среди покупателей, а также задержки поставок сахара малому бизнесу по контактам стали причиной исчезновения продукта с полок торговых сетей Кургана, сообщила руководитель курганского УФАС Татьяна Соболевская. В одной из торговых сетей спрос на сахар вырос в 3-4 раза. Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович считает, что дефицит сахара в местных магазинах возник из-за бабушек, которые привыкли закупаться впрок. В настоящее время сахар на прилавках торговый сетей Кургана есть.

Курганцы начали продавать б/у одежду за сахар
На сайтах объявлений курганцы меняют детскую одежду на сахар

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Жители Кургана начали менять детскую одежду на сахар. Объявления об этом размещены на одном из популярных сайтах объявлений. «Костюм на девочку отдам за три килограмма сахара, район Швейной фирмы. Сидение на присосках для купания ребенка — один килограмм сахара», — говорится в объявлениях курганцев. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области резко подорожал сахар. В начале марта ажиотаж среди покупателей, а также задержки поставок сахара малому бизнесу по контактам стали причиной исчезновения продукта с полок торговых сетей Кургана, сообщила руководитель курганского УФАС Татьяна Соболевская. В одной из торговых сетей спрос на сахар вырос в 3-4 раза. Депутат гордумы Кургана Анастасия Романович считает, что дефицит сахара в местных магазинах возник из-за бабушек, которые привыкли закупаться впрок. В настоящее время сахар на прилавках торговый сетей Кургана есть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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