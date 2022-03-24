Росавиация продлила запрет на работу аэропортов юга России

Полеты временно ограничены в 11 аэропортов на юге России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Росавиация продлила ограничение полетов в южные регионы России до 1 апреля 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Остальные аэропорты РФ продолжают работать в прежнем режиме.

«До 1 апреля 2022 года 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам», — сообщается на официальном сайте Росавиации.

В ведомстве уточнили, что остальные аэропорты РФ, в том числе международные, продолжают работать в обычном режиме. При построении альтернативных маршрутов Росавиация рекомендовала использовать воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Южное направление для самолетов было закрыто после начала спецоперации РФ на Украине. Росавиация объявила о приостановлении работы 12 аэропортов. Все они находились в регионах, близких к границам Украины. Режим закрытого неба несколько раз продлевался. Ранее предполагалось, что рейсы на юг будут возобновлены 20 марта.

Президент Владимир РФ объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Глава государства назвал этот шаг вынужденным — Россия должна была защитить от действий Киева граждан Донбасса. Ранее Украина отказалась выполнять Минские соглашения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация будет остановлена после того, как Киев признает присоединение Крыма к России и получит нейтральный статус. Он уточнил, что целью Кремля является демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация.

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