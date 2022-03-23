Жителям ЯНАО выплатят дополнительно по пять тысяч рублей

24 марта 2022 в 14:10 Размер текста - 17 +

В апреле коренные жители ЯНАО получат пять тысяч рублей Фото: Иван Седов © URA.RU Власти ЯНАО предоставят единовременную дополнительную выплату жителям региона, ведущим традиционный образ хозяйствования. Как сообщается в опубликованном документе, пять тысяч рублей получат две категории представителей коренных малых народов Севера (КМНС). «По решению губернатора ЯНАО, тундровики, ведущие традиционный образ жизни, получат в апреле единовременную дополнительную выплату. Мера поддержки предусмотрена для двух категорий граждан: представители КМНС пожилого возраста и кочующие семьи с детьми в возрасте до 18 лет», — говорится в комментарии к документу, опубликованному на сайте правительства ЯНАО. После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым отвечать за перечисление средств будет департамент соцзащиты. Коренные жители, которые не получат единовременную выплату, могут обратиться департамент защиты населения до 1 сентября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО компенсируют часть расходов предпринимателей на приобретение франшизы, покупку оборудования для создания или модернизации производства товаров. Помимо этого, компенсацию расходов на реализацию бизнес-проектов получат победители конкурсов «Свое дело», «Время действовать», а также бизнесмены с социально направленными проектами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ЯНАО предоставят единовременную дополнительную выплату жителям региона, ведущим традиционный образ хозяйствования. Как сообщается в опубликованном документе, пять тысяч рублей получат две категории представителей коренных малых народов Севера (КМНС). «По решению губернатора ЯНАО, тундровики, ведущие традиционный образ жизни, получат в апреле единовременную дополнительную выплату. Мера поддержки предусмотрена для двух категорий граждан: представители КМНС пожилого возраста и кочующие семьи с детьми в возрасте до 18 лет», — говорится в комментарии к документу, опубликованному на сайте правительства ЯНАО. После подписания документа губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым отвечать за перечисление средств будет департамент соцзащиты. Коренные жители, которые не получат единовременную выплату, могут обратиться департамент защиты населения до 1 сентября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО компенсируют часть расходов предпринимателей на приобретение франшизы, покупку оборудования для создания или модернизации производства товаров. Помимо этого, компенсацию расходов на реализацию бизнес-проектов получат победители конкурсов «Свое дело», «Время действовать», а также бизнесмены с социально направленными проектами.