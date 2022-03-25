ЛДПР хочет судиться со всеми, кто сообщил о смерти Жириновского. «Антигосударственная провокация»

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, жириновский владимир, лдпр, ввж
Состояние Жириновского тяжелое, но он жив, говорят в партии Фото:

ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил фейки о смерти Жириновского. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые „похоронили“ Жириновского. Его состояния стабильно и не ухудшалось!» — такое сообщение появилось в telegram-канале партии. Представители ЛДПР отметили, что подают заявление в Генпрокуратуру и готовят иски в суд «против всех клеветников».

«Подобные «фейки» — это не просто газетная «утка», а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», — заявляют в партии, подчеркивая, что информационный фон в стране «и так накален до предела.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского, появившиеся в telegram-каналах. Он призвал сенатора от ЛДПР Александра Пронюшкина, который подтвердил СМИ эту информацию, подать в отставку. Сам Пронюшкин извинился за пост и удалил его. В Минздраве России заявили, сто состояние 25-летнего Жириновского тяжелое, но стабильное.

Владимир Жириновский заразился коронавирусом и попал в больницу 9 февраля. Еще до болезни политик заявлял, что привился от коронавируса восемь раз. Впоследствии академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что причина болезни главы ЛДПР — в ослабленном иммунитете, который политик подорвал излишней вакцинацией.

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ЛДПР подает заявление в Генпрокуратуру и готовит иски против тех, кто распространил фейки о смерти Жириновского. Об этом сообщили в пресс-службе партии. «ЛДПР приложит все силы к тому, чтобы наказать лжецов, которые „похоронили“ Жириновского. Его состояния стабильно и не ухудшалось!» — такое сообщение появилось в telegram-канале партии. Представители ЛДПР отметили, что подают заявление в Генпрокуратуру и готовят иски в суд «против всех клеветников». «Подобные «фейки» — это не просто газетная «утка», а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук», — заявляют в партии, подчеркивая, что информационный фон в стране «и так накален до предела. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Владимира Жириновского, появившиеся в telegram-каналах. Он призвал сенатора от ЛДПР Александра Пронюшкина, который подтвердил СМИ эту информацию, подать в отставку. Сам Пронюшкин извинился за пост и удалил его. В Минздраве России заявили, сто состояние 25-летнего Жириновского тяжелое, но стабильное. Владимир Жириновский заразился коронавирусом и попал в больницу 9 февраля. Еще до болезни политик заявлял, что привился от коронавируса восемь раз. Впоследствии академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил, что причина болезни главы ЛДПР — в ослабленном иммунитете, который политик подорвал излишней вакцинацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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