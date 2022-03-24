Курганец снял на видео детей, роящихся в мусоре рядом с департаментом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Кургане двое детей копались в мусорных баках рядом со зданием городского департамента социальной политики. Видео и фото инцидента опубликовал очевидец в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Департамент социальной политики города Кургана, напротив вас такое происходит, а вы не видите?! Дети в мусорках роются», — написал анонимный автор в группе «Черный список Курган» во «ВКонтакте».

На видео и фото запечатлено, как две девочки залазят на мусорные баки, что-то оттуда вытаскивают и рассматривают. В комментариях горожане предположили, что дети что-то выбросили в бак по ошибке и теперь пытаются найти эту вещь.

В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU сообщили, что личность одной из девочек установлена. «Она со своей подругой выносила мусор и случайно выронила в контейнер с мусором куколку, которая в этот момент была у нее в руках, и потом была вынуждена доставать игрушку из бака», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В Курганском паблике появилось фото и видео детей, которые копались в мусорном баке у департамента соцполитики фото: группа «Черный список Курган», «ВКонтакте»