24 марта 2022

В Кургане дети рылись в мусорных баках у департамента соцполитики. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, игрушки, мусор, мусорный бак, куклы, детское насилие, пупсы, дети без присмотра
Курганец снял на видео детей, роящихся в мусоре рядом с департаментом Фото:

В Кургане двое детей копались в мусорных баках рядом со зданием городского департамента социальной политики. Видео и фото инцидента опубликовал очевидец в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте».

«Департамент социальной политики города Кургана, напротив вас такое происходит, а вы не видите?! Дети в мусорках роются», — написал анонимный автор в группе «Черный список Курган» во «ВКонтакте».

На видео и фото запечатлено, как две девочки залазят на мусорные баки, что-то оттуда вытаскивают и рассматривают. В комментариях горожане предположили, что дети что-то выбросили в бак по ошибке и теперь пытаются найти эту вещь.

В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU сообщили, что личность одной из девочек установлена. «Она со своей подругой выносила мусор и случайно выронила в контейнер с мусором куколку, которая в этот момент была у нее в руках, и потом была вынуждена доставать игрушку из бака», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В Курганском паблике появилось фото и видео детей, которые копались в мусорном баке у департамента соцполитики

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В Кургане двое детей копались в мусорных баках рядом со зданием городского департамента социальной политики. Видео и фото инцидента опубликовал очевидец в курганских пабликах соцсети «ВКонтакте». «Департамент социальной политики города Кургана, напротив вас такое происходит, а вы не видите?! Дети в мусорках роются», — написал анонимный автор в группе «Черный список Курган» во «ВКонтакте». На видео и фото запечатлено, как две девочки залазят на мусорные баки, что-то оттуда вытаскивают и рассматривают. В комментариях горожане предположили, что дети что-то выбросили в бак по ошибке и теперь пытаются найти эту вещь. В пресс-службе администрации города Кургана на запрос URA.RU сообщили, что личность одной из девочек установлена. «Она со своей подругой выносила мусор и случайно выронила в контейнер с мусором куколку, которая в этот момент была у нее в руках, и потом была вынуждена доставать игрушку из бака», — рассказали в пресс-службе мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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