В Кургане ожидается ледяной дождь

29 марта 2022 в 10:26 Размер текста - 17 +

Ледяной дождь в Кургане ожидается в начале апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 2 апреля может пройти ледяной дождь. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане с 28 марта по 3 апреля выпадет 10-15 мм осадков. <…> 28 марта ожидается снег и мокрый снег. 30 марта дождь и мокрый снег, порывы ветра до 16 м/сек. 31 марта снег, мокрый снег и дождь. 1 апреля слабый дождь. 2 апреля дождь, есть вероятность ледяного дождя», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна». По его словам, в Курганскую область метеорологическая весна придет 31 марта. Тогда положительная температура будет преобладать над отрицательной. По данным Винштейна, 4 апреля может потеплеть до +15 градусов, а сход снежного покрова ожидается 6—8 апреля. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз погоды был размещен только до 31 марта. Там указано, что с 29 по 31 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега. В прошлый раз в Курганской области ледяной дождь прошел в декабре 2021 года. Тогда за первые сутки после образования гололедицы в травмпункты региона обратились 432 человека. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане 2 апреля может пройти ледяной дождь. Об этом сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «В Кургане с 28 марта по 3 апреля выпадет 10-15 мм осадков. <…> 28 марта ожидается снег и мокрый снег. 30 марта дождь и мокрый снег, порывы ветра до 16 м/сек. 31 марта снег, мокрый снег и дождь. 1 апреля слабый дождь. 2 апреля дождь, есть вероятность ледяного дождя», — написал синоптик на своем сайте «Блог Ильи Винштейна». По его словам, в Курганскую область метеорологическая весна придет 31 марта. Тогда положительная температура будет преобладать над отрицательной. По данным Винштейна, 4 апреля может потеплеть до +15 градусов, а сход снежного покрова ожидается 6—8 апреля. На момент написания новости, на сайте областного ЦГМС прогноз погоды был размещен только до 31 марта. Там указано, что с 29 по 31 марта ожидаются осадки в виде дождя и снега. В прошлый раз в Курганской области ледяной дождь прошел в декабре 2021 года. Тогда за первые сутки после образования гололедицы в травмпункты региона обратились 432 человека.