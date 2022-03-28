В курганский детский сад отправили опасное мясо

В Щучанском районе предприятие отправило в детсад просроченную свинину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Щучанском районе (Курганская область) поставщик свинины по документам направил в детский сад просроченное и потенциально опасное мясо. Специалисты Россельхознадзора предупредили об этом руководство детсада, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Согласно оформленному в ФГИС „Меркурий“ документу от 14.03.2022 мясная продукция из свинины в количестве 6,5 кг с конечным сроком годности 10.03.2022 направлена в один из детских садов Щучанского района. Кроме того, в документе отсутствовали сведения о проведении ветеринарной санитарной экспертизы указанной продукции», — говорится в сообщении Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Нарушения были выявлены в ходе мониторинга сопроводительных документов. Руководству детского сада было направлено предупреждение о том, что в адрес учреждения был оформлен ветеринарный сопроводительный документ о просроченной и потенциально опасной продукции. Сотруднику предприятия, допустившему нарушения, Управление приостановило регистрацию в ФГИС «Меркурий», сроком на один месяц, сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в курганском городе жители поспорили из-за свинины в меню детского сада. Родители нескольких дошколят выступили против того, чтобы их детей в детсаду кормили свининой. Обращение к заведующей результата не принесло, написали родители в соцсетях. URA.RU направило в адрес заведующей детсада запрос, ответ не поступил.

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