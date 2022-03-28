В ЯНАО нашли, чем заменить санкционный алкоголь

Жители ЯНАО стали чаще обращать внимание на отечественных производителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Стоимость крепкого алкоголя и импортного вина в супермаркетах «Магнит» в ЯНАО выросла в связи с ростом цен у поставщиков. Еще одной причиной стали санкции со стороны Евросоюза, из-за которых иностранные компании прекратили поставлять алкогольную продукцию в Россию, рассказал URA.RU представитель сети магазинов «Магнит» в округе.

«В первую очередь рост цен в магазинах происходит из-за наценок поставщиков. Кроме того, увеличивается и стоимость транспортировки. Все это в совокупности дает такой эффект. Не стоит забывать, что много крепкого алкоголя завозилось с других стран, запасы которых заканчиваются», — объяснил сотрудник супермаркета «Магнит» Сергей.

Он добавил, что такая же ситуация обстоит и с импортным вином. При этом, покупатели стали больше обращать внимания на отечественных производителей. «Вот любители вина активно начали покупать наши российские марки, которые ничем не хуже иностранных. Да и в цене они более доступны. Также и с коньяком происходит. У наших производителей огромный выбор», — подчеркнул представитель торговой сети.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО резко подорожали золотые украшения из-за того, что поставщики и заводы изменили ценовую политику. Местные ювелиры объяснили, что заводы закупают по высокой стоимости драгметаллы.

Цены в России выросли из-за западных санкций, которые Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине. Как заявляли иностранные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин ответил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

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