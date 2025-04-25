В России заметно подорожало пиво

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В Якутии самая высокая цена на пиво
В Якутии самая высокая цена на пиво Фото:

Цены на пиво в России к марту 2025 года в несетевой рознице выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 165 рублей за литр. Данные стали известны благодаря последнему исследованию оператора фискальных данных «Эвотор».

«К марту 2025 года средняя цена пива в несетевой рознице достигла 165 руб./л, что на 15% выше показателя годичной давности. Основными причинами роста стали повышение акцизов (до 30 руб./л с 26 руб.) и увеличение издержек на сырье и зарплаты», — сообщает «Коммерсант», ознакомившийся с данными исследования.

В столице России цена на пиво составляет 232 рубля за литр, что на 7% выше, чем год назад, а в Санкт-Петербурге — 216 рублей за литр, что показывает увеличение на 17% за тот же период. Крупные пивоваренные компании, такие как AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни», подняли отпускные цены на 10% в конце 2024 года. Доля «Балтики» на рынке в настоящее время составляет 27%, а AB InBev Efes — 21%.

Эксперты прогнозируют отсутствие резкого роста цен в ближайшее время при условии стабильности курса рубля. Однако, несмотря на увеличение продаж в денежном выражении на 20,7% за первый квартал, объем продаж в литрах увеличился лишь на 2,4%, что свидетельствует о снижении потребления пива.

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Цены на пиво в России к марту 2025 года в несетевой рознице выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 165 рублей за литр. Данные стали известны благодаря последнему исследованию оператора фискальных данных «Эвотор». «К марту 2025 года средняя цена пива в несетевой рознице достигла 165 руб./л, что на 15% выше показателя годичной давности. Основными причинами роста стали повышение акцизов (до 30 руб./л с 26 руб.) и увеличение издержек на сырье и зарплаты», — сообщает «Коммерсант», ознакомившийся с данными исследования. В столице России цена на пиво составляет 232 рубля за литр, что на 7% выше, чем год назад, а в Санкт-Петербурге — 216 рублей за литр, что показывает увеличение на 17% за тот же период. Крупные пивоваренные компании, такие как AB InBev Efes и «Объединенные пивоварни», подняли отпускные цены на 10% в конце 2024 года. Доля «Балтики» на рынке в настоящее время составляет 27%, а AB InBev Efes — 21%. Эксперты прогнозируют отсутствие резкого роста цен в ближайшее время при условии стабильности курса рубля. Однако, несмотря на увеличение продаж в денежном выражении на 20,7% за первый квартал, объем продаж в литрах увеличился лишь на 2,4%, что свидетельствует о снижении потребления пива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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