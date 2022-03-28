Ювелир объяснил, почему в ЯНАО поднимают цены на изделия

В ЯНАО подорожали золотые украшения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В ЯНАО резко подорожали золотые украшения из-за того, что поставщики и заводы изменили ценовую политику. Об этом URA.RU сообщил источник в профильных кругах.

«Изменилась закупочная цена на заводе, а также стоимость драгметалла, особенно это видно по золоту. Основной вопрос не к магазинам, а к заводам и сетям. Прежде всего они закупают по достаточно высокому ценнику, а если это сеть, то она устанавливает стоимость изделий», — сообщил источник.

Еще перед Новым годом в Салехарде можно было увидеть на витринах золотые украшения и по три, и по пять тысяч рублей, при этом присутствовал и ассортимент на эти ценовые категории. Сейчас ниже восьми—десяти тысяч рублей сложно найти изделие. Но, несмотря на поднявшийся ценник, многие магазины в окружной столице начали делать скидки по 30—40% на дорогие украшения.

Ранее автомагазины в Новом Уренгое также объяснили, почему подняли стоимость на товары. Одна из причин — перекупщики, создающие искусственный дефицит.

В ЯНАО начали подниматься цены на товары из-за антироссийских санкций Запада, которые были введены после начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Зарубежные политики отмечали, что подобные меры должны нанести удар не только по экономике, но и по каждому гражданину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такое поведение западных стран имеет все признаки агрессии.

Если вы стали свидетелем завышения цен, отсутствия товаров на полках магазинов или вас уволили с работы, сообщите в наш telegram-канал .

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам