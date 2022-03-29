29 марта 2022

Курганцам разрешают временно не платить долги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, микрозаймы, микрокредиты, деньги в долг, быстро деньги
Около 200 жителей Курганской области получили отсрочку или рассрочку по выплате долгов Фото:

За два месяца около 200 жителей Курганской области получили поддержку в трудной жизненной ситуации в виде отсрочки или рассрочки по выплате долгов в рамках исполнительного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Службы судебных приставов.

«Возможностью предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта или акта иного уполномоченного органа или лица в Курганской области за два месяца 2022 года воспользовались около 200 должников. Большая часть из них — физлица», — сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

В ведомстве пояснили, что с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки гражданам следует обратиться в суд и к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ. Основаниями для предоставления меры поддержки могут быть: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника, иные причины. Окончательное решение примет суд. Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа в любое время после вступления в законную силу решения первой инстанции. В таких случаях физические лица и организации освобождаются от уплаты государственной пошлины.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За два месяца около 200 жителей Курганской области получили поддержку в трудной жизненной ситуации в виде отсрочки или рассрочки по выплате долгов в рамках исполнительного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Службы судебных приставов. «Возможностью предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта или акта иного уполномоченного органа или лица в Курганской области за два месяца 2022 года воспользовались около 200 должников. Большая часть из них — физлица», — сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области. В ведомстве пояснили, что с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки гражданам следует обратиться в суд и к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ. Основаниями для предоставления меры поддержки могут быть: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника, иные причины. Окончательное решение примет суд. Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа в любое время после вступления в законную силу решения первой инстанции. В таких случаях физические лица и организации освобождаются от уплаты государственной пошлины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...