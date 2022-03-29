Курганцам разрешают временно не платить долги

Около 200 жителей Курганской области получили отсрочку или рассрочку по выплате долгов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За два месяца около 200 жителей Курганской области получили поддержку в трудной жизненной ситуации в виде отсрочки или рассрочки по выплате долгов в рамках исполнительного производства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального Управления Службы судебных приставов.

«Возможностью предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта или акта иного уполномоченного органа или лица в Курганской области за два месяца 2022 года воспользовались около 200 должников. Большая часть из них — физлица», — сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

В ведомстве пояснили, что с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки гражданам следует обратиться в суд и к должностному лицу, выдавшему исполнительный документ. Основаниями для предоставления меры поддержки могут быть: тяжелое материальное положение, существенные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья, семейным положением должника, иные причины. Окончательное решение примет суд. Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа в любое время после вступления в законную силу решения первой инстанции. В таких случаях физические лица и организации освобождаются от уплаты государственной пошлины.