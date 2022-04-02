Ушедшему в отставку заму мэра Салехарда не будут искать замену

Заместителю мэра Салехарда добавят полномочий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместителю мэра Салехарда Анастасии Поповой, курировавшей соцзащиту, не будут искать замену. Ее полномочия передадут одному из заместителей главы. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Скорее всего на должность Поповой никого нанимать не будут. Ее полномочия добавят кому-то из замов. Самый очевидный кандидат — Лариса Евдокимова, которая курирует спорт, культуру и образование», — поясняет собеседник.

Оперативно подтвердить эту информацию в мэрии не удалось. Туда был направлен запрос. Ответ пообещали предоставить позже.

Ранее сообщалось, что Попова ушла в отпуск с последующим увольнением. По информации источника URA.RU, чиновница будет работать при полпредстве УрФО.

Обновлено в 17:36

В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили, что 31 марта был последний рабочий день Анастасии Поповой в должности заместителя главы города. «Вопрос по полномочиям бывшего зама главы города Поповой — в стадии принятия решения», — пояснили в администрации Салехарда.