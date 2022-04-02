02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

Ушедшему в отставку заму мэра Салехарда не будут искать замену

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего зам губернатора Пугина Сергея. Курган, чиновница, ежедневник, блокнот, женские руки, наручные часы, шариковая ручка
Заместителю мэра Салехарда добавят полномочий Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Заместителю мэра Салехарда Анастасии Поповой, курировавшей соцзащиту, не будут искать замену. Ее полномочия передадут одному из заместителей главы. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Скорее всего на должность Поповой никого нанимать не будут. Ее полномочия добавят кому-то из замов. Самый очевидный кандидат — Лариса Евдокимова, которая курирует спорт, культуру и образование», — поясняет собеседник.

Оперативно подтвердить эту информацию в мэрии не удалось. Туда был направлен запрос. Ответ пообещали предоставить позже.

Ранее сообщалось, что Попова ушла в отпуск с последующим увольнением. По информации источника URA.RU, чиновница будет работать при полпредстве УрФО.

Обновлено в 17:36

В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили, что 31 марта был последний рабочий день Анастасии Поповой в должности заместителя главы города. «Вопрос по полномочиям бывшего зама главы города Поповой — в стадии принятия решения», — пояснили в администрации Салехарда.

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Заместителю мэра Салехарда Анастасии Поповой, курировавшей соцзащиту, не будут искать замену. Ее полномочия передадут одному из заместителей главы. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Скорее всего на должность Поповой никого нанимать не будут. Ее полномочия добавят кому-то из замов. Самый очевидный кандидат — Лариса Евдокимова, которая курирует спорт, культуру и образование», — поясняет собеседник. Оперативно подтвердить эту информацию в мэрии не удалось. Туда был направлен запрос. Ответ пообещали предоставить позже. Ранее сообщалось, что Попова ушла в отпуск с последующим увольнением. По информации источника URA.RU, чиновница будет работать при полпредстве УрФО. Обновлено в 17:36 В пресс-службе мэрии URA.RU подтвердили, что 31 марта был последний рабочий день Анастасии Поповой в должности заместителя главы города. «Вопрос по полномочиям бывшего зама главы города Поповой — в стадии принятия решения», — пояснили в администрации Салехарда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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