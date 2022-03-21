Заместитель мэра Салехарда покидает свой пост

Мэрию в Салехарде покидает чиновница Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Замглавы администрации Салехарда Анастасия Попова, курировавшая соцблок, сообщила коллегам, что уходит в отставку и покидает окружную столицу. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Подчиненная главы мэрии Салехарда Алексея Титовского, курирующая блок социальной защиты, официально ушла в отпуск, при этом сообщила коллегам, что завершает работу в администрации города и уезжает из окружной столицы. Куда именно — не раскрыла», — рассказывает собеседник.

Кроме того, он отмечает, что Попова попрощалась с коллегами не лично, а в корпоративном чате. Известно, что официальный отпуск замглавы должен продлиться до 31 марта, а после она сложит полномочия. В мэрии на вопрос корреспондента уходит ли Попова в отставку, ответили, что она сейчас в отпуске. «В настоящее время Анастасия Попова находится в отпуске», — пояснили в пресс-службе.

До того, как между заместителями Титовского произошел передел сфер влияний, Попова отвечала за блок внутренней политики. Однако в октябре 2021 года на этом посту ее сменил Николай Токарчук. Поповой передали соцзащиту.