21 марта 2022

Заместитель мэра Салехарда покидает свой пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, совещание, заседание, депутаты, шариковая ручка
Мэрию в Салехарде покидает чиновница Фото:
новость из сюжета
Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Замглавы администрации Салехарда Анастасия Попова, курировавшая соцблок, сообщила коллегам, что уходит в отставку и покидает окружную столицу. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона.

«Подчиненная главы мэрии Салехарда Алексея Титовского, курирующая блок социальной защиты, официально ушла в отпуск, при этом сообщила коллегам, что завершает работу в администрации города и уезжает из окружной столицы. Куда именно — не раскрыла», — рассказывает собеседник.

Кроме того, он отмечает, что Попова попрощалась с коллегами не лично, а в корпоративном чате. Известно, что официальный отпуск замглавы должен продлиться до 31 марта, а после она сложит полномочия. В мэрии на вопрос корреспондента уходит ли Попова в отставку, ответили, что она сейчас в отпуске. «В настоящее время Анастасия Попова находится в отпуске», — пояснили в пресс-службе.

До того, как между заместителями Титовского произошел передел сфер влияний, Попова отвечала за блок внутренней политики. Однако в октябре 2021 года на этом посту ее сменил Николай Токарчук. Поповой передали соцзащиту.

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Замглавы администрации Салехарда Анастасия Попова, курировавшая соцблок, сообщила коллегам, что уходит в отставку и покидает окружную столицу. Об этом URA.RU сообщил источник в политических кругах региона. «Подчиненная главы мэрии Салехарда Алексея Титовского, курирующая блок социальной защиты, официально ушла в отпуск, при этом сообщила коллегам, что завершает работу в администрации города и уезжает из окружной столицы. Куда именно — не раскрыла», — рассказывает собеседник. Кроме того, он отмечает, что Попова попрощалась с коллегами не лично, а в корпоративном чате. Известно, что официальный отпуск замглавы должен продлиться до 31 марта, а после она сложит полномочия. В мэрии на вопрос корреспондента уходит ли Попова в отставку, ответили, что она сейчас в отпуске. «В настоящее время Анастасия Попова находится в отпуске», — пояснили в пресс-службе. До того, как между заместителями Титовского произошел передел сфер влияний, Попова отвечала за блок внутренней политики. Однако в октябре 2021 года на этом посту ее сменил Николай Токарчук. Поповой передали соцзащиту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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