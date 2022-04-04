Фигурант коррупционного скандала в ЯНАО избежал наказания

05 апреля 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Суд забрал у посредника 4 миллиона рублей полученных со взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В ЯНАО раскрыли новый эпизод коррупционного скандала окружного Росреестра. Посредник оставлял себе часть взяток в качестве вознаграждения, но в отношении его было прекращено уголовное дело из-за раскаяния виновного. Но, как сообщает прокуратура, был подан иск в суд, чтобы забрать в казну РФ полученные со взяток четыре млн рублей. «Основанием для обращения прокурора в суд явились результаты рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении ответчика, которое прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. По иску прокурора округа суд признал действия по получению денежных средств за оказание содействия в передаче взяток ничтожными сделками, совершенными с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и обратил в доход РФ все незаконно полученные денежные средства», — говориться в сообщении прокуратуры ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о раскрытии в ЯНАО организованной группы коррупционеров, среди которых оказались экс-директор филиала Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава филиала Кадастровой палаты Максим Сартасов. В деле периодически возникали новые эпизоды о взятках на миллионы рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ЯНАО раскрыли новый эпизод коррупционного скандала окружного Росреестра. Посредник оставлял себе часть взяток в качестве вознаграждения, но в отношении его было прекращено уголовное дело из-за раскаяния виновного. Но, как сообщает прокуратура, был подан иск в суд, чтобы забрать в казну РФ полученные со взяток четыре млн рублей. «Основанием для обращения прокурора в суд явились результаты рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении ответчика, которое прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. По иску прокурора округа суд признал действия по получению денежных средств за оказание содействия в передаче взяток ничтожными сделками, совершенными с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и обратил в доход РФ все незаконно полученные денежные средства», — говориться в сообщении прокуратуры ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о раскрытии в ЯНАО организованной группы коррупционеров, среди которых оказались экс-директор филиала Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава филиала Кадастровой палаты Максим Сартасов. В деле периодически возникали новые эпизоды о взятках на миллионы рублей.