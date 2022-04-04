04 апреля 2022
02 апреля 2022
01 апреля 2022

Фигурант коррупционного скандала в ЯНАО избежал наказания

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд забрал у посредника 4 миллиона рублей полученных со взяток Фото:
новость из сюжета
Коррупционные скандалы на Ямале

В ЯНАО раскрыли новый эпизод коррупционного скандала окружного Росреестра. Посредник оставлял себе часть взяток в качестве вознаграждения, но в отношении его было прекращено уголовное дело из-за раскаяния виновного. Но, как сообщает прокуратура, был подан иск в суд, чтобы забрать в казну РФ полученные со взяток четыре млн рублей.

«Основанием для обращения прокурора в суд явились результаты рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении ответчика, которое прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. По иску прокурора округа суд признал действия по получению денежных средств за оказание содействия в передаче взяток ничтожными сделками, совершенными с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и обратил в доход РФ все незаконно полученные денежные средства», — говориться в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщало о раскрытии в ЯНАО организованной группы коррупционеров, среди которых оказались экс-директор филиала Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава филиала Кадастровой палаты Максим Сартасов. В деле периодически возникали новые эпизоды о взятках на миллионы рублей.

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В ЯНАО раскрыли новый эпизод коррупционного скандала окружного Росреестра. Посредник оставлял себе часть взяток в качестве вознаграждения, но в отношении его было прекращено уголовное дело из-за раскаяния виновного. Но, как сообщает прокуратура, был подан иск в суд, чтобы забрать в казну РФ полученные со взяток четыре млн рублей. «Основанием для обращения прокурора в суд явились результаты рассмотрения уголовного дела, возбужденного в отношении ответчика, которое прекращено в связи с деятельным раскаянием обвиняемого. По иску прокурора округа суд признал действия по получению денежных средств за оказание содействия в передаче взяток ничтожными сделками, совершенными с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности, и обратил в доход РФ все незаконно полученные денежные средства», — говориться в сообщении прокуратуры ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о раскрытии в ЯНАО организованной группы коррупционеров, среди которых оказались экс-директор филиала Росреестра Андрей Кудрявцев и экс-глава филиала Кадастровой палаты Максим Сартасов. В деле периодически возникали новые эпизоды о взятках на миллионы рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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