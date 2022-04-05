Машинам приходится проезжать через глубокую длинную лужу, образовавшуюся на дороге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области дорогу залило водой, из-за чего легковые автомобили с трудом могут проехать по трассе. Видео, в котором показан участок трассы, было опубликовано в соцсетях.

«Дорога на Звериноголовское. Перед Камышным», — указано в посте группы «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте», к которому был прикреплен видеоролик.

В комментариях под постом жители региона отметили, что раньше не видели в этом месте такого количества воды, однако допустили, что во время паводка такое может случиться. Некоторые написали, что не узнают местность, указанную на видео. «Похоже на мост между Камышным и Нагоркой который два года назад ремонтировали», — предположила в комментариях пользовательница Олеся Михайлова-Сергеева.

Ранее стало известно, что в Кургане затопило перекресток центральных улиц Дзержинского и Машиностроителей. Однако это подтопленное было связано с с работой коллектора.