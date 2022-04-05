05 апреля 2022

В Курганской области из-за паводка затопило трассу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, затопленная улица, автомобиль в воде, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
Машинам приходится проезжать через глубокую длинную лужу, образовавшуюся на дороге (архивное фото) Фото:

В Курганской области дорогу залило водой, из-за чего легковые автомобили с трудом могут проехать по трассе. Видео, в котором показан участок трассы, было опубликовано в соцсетях.

«Дорога на Звериноголовское. Перед Камышным», — указано в посте группы «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте», к которому был прикреплен видеоролик.

В комментариях под постом жители региона отметили, что раньше не видели в этом месте такого количества воды, однако допустили, что во время паводка такое может случиться. Некоторые написали, что не узнают местность, указанную на видео. «Похоже на мост между Камышным и Нагоркой который два года назад ремонтировали», — предположила в комментариях пользовательница Олеся Михайлова-Сергеева.

Ранее стало известно, что в Кургане затопило перекресток центральных улиц Дзержинского и Машиностроителей. Однако это подтопленное было связано с с работой коллектора.

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В Курганской области дорогу залило водой, из-за чего легковые автомобили с трудом могут проехать по трассе. Видео, в котором показан участок трассы, было опубликовано в соцсетях. «Дорога на Звериноголовское. Перед Камышным», — указано в посте группы «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте», к которому был прикреплен видеоролик. В комментариях под постом жители региона отметили, что раньше не видели в этом месте такого количества воды, однако допустили, что во время паводка такое может случиться. Некоторые написали, что не узнают местность, указанную на видео. «Похоже на мост между Камышным и Нагоркой который два года назад ремонтировали», — предположила в комментариях пользовательница Олеся Михайлова-Сергеева. Ранее стало известно, что в Кургане затопило перекресток центральных улиц Дзержинского и Машиностроителей. Однако это подтопленное было связано с с работой коллектора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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