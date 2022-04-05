Мясной цех в Кургане обманул детсады при поставке мяса

В курганские соцучреждения пришло мясо с ошибочной датой выпуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в школы и детские сады поставили мясо с датой выработки из будущего. Нарушения в несоответствии дат нашли сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, сообщается на сайте ведомства.

«Уполномоченное лицо 24 марта 2022 года оформило производственные сертификаты на мясо (свинину и говядину), в которых указана будущая дата выработки: 8 часов 25 марта. По 10 ветеринарным сопроводительным документам оформленным с нарушением, мясное сырье направилось в четыре социальных учреждения области», — указано в релизе управления.

Компании, которая оформила неправильный документ, направлено предупреждение. В нем говорится об ответственности за внесение заведомо ложных сведений. При повторном нарушении регистрация указанного пользователя в ФГИС «Меркурий» будет аннулирована.

Ранее URA.RU писало, что в Щучанском районе поставщик свинины направил в детский сад, судя по документам, просроченное и потенциально опасное мясо. В документе отсутствовали сведения о проведении ветеринарной санитарной экспертизы указанной продукции. Сотруднику предприятия, допустившему нарушения, управление приостановило регистрацию в ФГИС «Меркурий», сроком на один месяц, сообщили в ведомстве.