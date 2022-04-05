05 апреля 2022

Мясной цех в Кургане обманул детсады при поставке мяса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, столовая, повар, питание, приготовление еды
В курганские соцучреждения пришло мясо с ошибочной датой выпуска Фото:

В Кургане в школы и детские сады поставили мясо с датой выработки из будущего. Нарушения в несоответствии дат нашли сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, сообщается на сайте ведомства.

«Уполномоченное лицо 24 марта 2022 года оформило производственные сертификаты на мясо (свинину и говядину), в которых указана будущая дата выработки: 8 часов 25 марта. По 10 ветеринарным сопроводительным документам оформленным с нарушением, мясное сырье направилось в четыре социальных учреждения области», — указано в релизе управления.

Компании, которая оформила неправильный документ, направлено предупреждение. В нем говорится об ответственности за внесение заведомо ложных сведений. При повторном нарушении регистрация указанного пользователя в ФГИС «Меркурий» будет аннулирована.

Ранее URA.RU писало, что в Щучанском районе поставщик свинины направил в детский сад, судя по документам, просроченное и потенциально опасное мясо. В документе отсутствовали сведения о проведении ветеринарной санитарной экспертизы указанной продукции. Сотруднику предприятия, допустившему нарушения, управление приостановило регистрацию в ФГИС «Меркурий», сроком на один месяц, сообщили в ведомстве.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане в школы и детские сады поставили мясо с датой выработки из будущего. Нарушения в несоответствии дат нашли сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, сообщается на сайте ведомства. «Уполномоченное лицо 24 марта 2022 года оформило производственные сертификаты на мясо (свинину и говядину), в которых указана будущая дата выработки: 8 часов 25 марта. По 10 ветеринарным сопроводительным документам оформленным с нарушением, мясное сырье направилось в четыре социальных учреждения области», — указано в релизе управления. Компании, которая оформила неправильный документ, направлено предупреждение. В нем говорится об ответственности за внесение заведомо ложных сведений. При повторном нарушении регистрация указанного пользователя в ФГИС «Меркурий» будет аннулирована. Ранее URA.RU писало, что в Щучанском районе поставщик свинины направил в детский сад, судя по документам, просроченное и потенциально опасное мясо. В документе отсутствовали сведения о проведении ветеринарной санитарной экспертизы указанной продукции. Сотруднику предприятия, допустившему нарушения, управление приостановило регистрацию в ФГИС «Меркурий», сроком на один месяц, сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...