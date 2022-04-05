Крупный тюменский овощной комбинат готовится к импортозамещению

На овощекомбинате села Нариманова Тюменского района выращивают огурцы и помидоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тепличный комбинат села Нариманова Тюменского района планирует отказаться от закупки семян зарубежного производства. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там отметили, что предприятие уже использует для выращивания овощей только отечественные минеральные удобрения.

«Более года предприятие использует исключительно отечественные минеральные удобрения, средства защиты растений тоже преимущественно российские, планируется переход на использование только наших семян», — сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

На предприятии выращивают огурцы и томаты, которые затем продают в Тюменской области и других регионах России. В 2021 году с 30 га закрытого грунта собрали 30 тысяч тонн продукции.

«Здесь хорошо понимают, что такое импортозамещение. Когда возводилась первая очередь комбината, все строительные конструкции и оборудование закупались за рубежом. Третья очередь — это на 100% российские металлоконструкции, стекло, трубы», — добавили в информационном центре Тюменской области со ссылкой на губернатора региона Александра Моора.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область до минимума снизила ввоз иностранных продуктов. За последние 8 лет доля импортных продовольственных товаров в магазинах региона упала до 0,2%.