Тюменская область до минимума снизила ввоз иностранных продуктов

С 2014 года доля импортных продуктов в тюменских магазинах снизилась до 0,2% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

За последние 8 лет доля импортной продовольственной продукции в Тюменской области снизилась до 0,2%. Такие данные указаны в исследовании, проведенном сервисом Finexpertiza.

«В совокупном товарообороте продовольствия максимальная доля импорта отмечается в Смоленской области, Магаданской области, Санкт-Петербурге, Рязанской области, Москве, Адыгее, Краснодарском крае, Камчатском крае, Приморском крае и Брянской области. Минимум импортных продуктов реализуют предприятия, зарегистрированные в Крыму, Марий Эл, Оренбургской области, Тюменской области, Амурской области, Бурятии, Башкортостане, Пермском крае, Новгородской области и Белгородской области», — указано в исследовании Finexpertiza.

Там добавили, что самыми популярными импортными продуктами в России считаются сыры — 32,5% (в общих товарных ресурсах в натуральном выражении), животные масла — 29,5% и растительное масло — 17%. К самым непопулярным продовольственным товарам иностранного производства эксперты Finexpertiza отнесли свинину 0 — 0,2%, муку — 1,1%, и крупы — 1,1%.

Россия взяла курс на импортозамещение в 2014 году. решению об этом предшествовали санкции введенные США и странами ЕС против России после присоединения к РФ республики Крым. Они коснулись, в том числе продуктового сектора. Эти санкции были усилены в феврале 2022 года, сразу после начала спецоперации российских Вооруженных сил на территории Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, сравнил подобные шаги с агрессией.

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