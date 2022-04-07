07 апреля 2022

В тюменском районе нашли сразу два очага бешенства

© Служба новостей «URA.RU»
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Лоси, косули, волки, лисы, лиса, хищник, лисица, лесные животные, дикие животные, дикая природа
Труп бешеной лисы нашли напротив одного из домов селян Фото:

Карантин по бешенству установлен в селе Нижняя Тавда Нижнетавдинского района Тюменской области, после обследования зараженного трупа лисицы. Постановление о введении ограничений опубликовано на официальном портале правовой информации. Одновременно карантин ввели и в еще одном селе этого же района.

«Установить с 7 апреля карантин по бешенству на территории очага в селе Нижняя Тавда Тюменской области. Объявить территорию в радиусе километра неблагополучной», — такое постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Как ранее сообщало URA.RU, с этой же даты карантин по бешенству был введен в селе Троицкое, располагающемся в этом же районе области. Инфекцию ветеринары нашли после обследования трупа коровы, в одном из личных подсобных хозяйств. В Нижней Тавде болезнь обнаружили у лисицы, найденной мертвой напротив одного из домов.

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Карантин по бешенству установлен в селе Нижняя Тавда Нижнетавдинского района Тюменской области, после обследования зараженного трупа лисицы. Постановление о введении ограничений опубликовано на официальном портале правовой информации. Одновременно карантин ввели и в еще одном селе этого же района. «Установить с 7 апреля карантин по бешенству на территории очага в селе Нижняя Тавда Тюменской области. Объявить территорию в радиусе километра неблагополучной», — такое постановление подписал губернатор региона Александр Моор. Как ранее сообщало URA.RU, с этой же даты карантин по бешенству был введен в селе Троицкое, располагающемся в этом же районе области. Инфекцию ветеринары нашли после обследования трупа коровы, в одном из личных подсобных хозяйств. В Нижней Тавде болезнь обнаружили у лисицы, найденной мертвой напротив одного из домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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