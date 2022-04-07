В тюменском районе нашли сразу два очага бешенства

Труп бешеной лисы нашли напротив одного из домов селян Фото: pixabay.com

Карантин по бешенству установлен в селе Нижняя Тавда Нижнетавдинского района Тюменской области, после обследования зараженного трупа лисицы. Постановление о введении ограничений опубликовано на официальном портале правовой информации. Одновременно карантин ввели и в еще одном селе этого же района.

«Установить с 7 апреля карантин по бешенству на территории очага в селе Нижняя Тавда Тюменской области. Объявить территорию в радиусе километра неблагополучной», — такое постановление подписал губернатор региона Александр Моор.

Как ранее сообщало URA.RU, с этой же даты карантин по бешенству был введен в селе Троицкое, располагающемся в этом же районе области. Инфекцию ветеринары нашли после обследования трупа коровы, в одном из личных подсобных хозяйств. В Нижней Тавде болезнь обнаружили у лисицы, найденной мертвой напротив одного из домов.