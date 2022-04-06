В Тюменской области нашли очаг бешенства, власти вводят карантин

Карантин по бешенству продлится 60 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление ветеринарии Тюменской области заявило о необходимости ввода карантина по бешенству в селе Троицкое Нижнетавдинского района, где найден очаг опасного заболевания. Согласно данным проекта, разработанного ведомством, ограничения вступят в силу с 7 апреля.

«Проект постановления „Об установлении карантина по бешенству на территории села Троицкое Нижнетавдинского района Тюменской области“. Особо опасное заболевание выявлено при исследовании трупа крупного рогатого скота на территории очага в границах личного подсобного хозяйства», — говорится в документе, подготовленном управлением ветеринарии региона.

Карантин хотят ввести с 7 апреля, на 60 дней. Он распространится не только на место, где обнаружили труп, но и на три километра вокруг него. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начали массовые отборы проб на ящур, чуму, бешенство и другие опасные заболевания животных.