06 апреля 2022

В Тюменской области нашли очаг бешенства, власти вводят карантин

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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Карантин по бешенству продлится 60 дней Фото:

Управление ветеринарии Тюменской области заявило о необходимости ввода карантина по бешенству в селе Троицкое Нижнетавдинского района, где найден очаг опасного заболевания. Согласно данным проекта, разработанного ведомством, ограничения вступят в силу с 7 апреля.

«Проект постановления „Об установлении карантина по бешенству на территории села Троицкое Нижнетавдинского района Тюменской области“. Особо опасное заболевание выявлено при исследовании трупа крупного рогатого скота на территории очага в границах личного подсобного хозяйства», — говорится в документе, подготовленном управлением ветеринарии региона.

Карантин хотят ввести с 7 апреля, на 60 дней. Он распространится не только на место, где обнаружили труп, но и на три километра вокруг него. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начали массовые отборы проб на ящур, чуму, бешенство и другие опасные заболевания животных.

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Управление ветеринарии Тюменской области заявило о необходимости ввода карантина по бешенству в селе Троицкое Нижнетавдинского района, где найден очаг опасного заболевания. Согласно данным проекта, разработанного ведомством, ограничения вступят в силу с 7 апреля. «Проект постановления „Об установлении карантина по бешенству на территории села Троицкое Нижнетавдинского района Тюменской области“. Особо опасное заболевание выявлено при исследовании трупа крупного рогатого скота на территории очага в границах личного подсобного хозяйства», — говорится в документе, подготовленном управлением ветеринарии региона. Карантин хотят ввести с 7 апреля, на 60 дней. Он распространится не только на место, где обнаружили труп, но и на три километра вокруг него. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области начали массовые отборы проб на ящур, чуму, бешенство и другие опасные заболевания животных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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