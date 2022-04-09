Байдену напомнили о возрасте после его намерений воевать с РФ. «Господин, вам скоро 80»

10 апреля 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Высказывание президента США Джо Байдена о готовности участвовать в боевых действиях на Украине выглядит нелепо из-за почтенного возраста политика. Таким мнением поделился американский телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. «Нет, господин президент, не пойдете, потому что осенью вам будет восемьдесят», — сказал телеведущий. Тако он прокомментировал слова Байдена о готовности отправиться воевать на Украину против России. Ранее Байден, обращаясь к присутствовавшим представителям профсоюзов и говоря о событиях на Украине, заявил, что «пойдет на войну» с ними. В Белом доме оправдались за слова политика, заявив, что он не имеет таких намерений. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель предыдущего президента США Дональда Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.