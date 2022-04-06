Байден открестился от войны с Россией

07 апреля 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Байден не планирует отправлять войска на войну с Россией Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Президент США Джо Байден не имеет никаких намерений направлять войска США на войну с Россией. об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «У него [Байдена] нет намерений направлять войска или вести боевые действия между силами США и России», — передает слова Псаки ТАСС. Так представитель Белого дома прояснила новые высказывания главы США. 6 апреля Байден, обращаясь к присутствовавшим представителям профсоюзов и говоря о событиях на Украине, заявил, что «пойдет на войну» с ними. Также в Вашингтоне заявили, что Американская делегация не будет участвовать в саммитах «большой двадцатки», если на них будет присутствовать Россия. Чиновники Белого дома требуют не пускать президента России Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет». Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. После этого страны Запада ввели против РФ беспрецедентные санкции. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден не имеет никаких намерений направлять войска США на войну с Россией. об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «У него [Байдена] нет намерений направлять войска или вести боевые действия между силами США и России», — передает слова Псаки ТАСС. Так представитель Белого дома прояснила новые высказывания главы США. 6 апреля Байден, обращаясь к присутствовавшим представителям профсоюзов и говоря о событиях на Украине, заявил, что «пойдет на войну» с ними. Также в Вашингтоне заявили, что Американская делегация не будет участвовать в саммитах «большой двадцатки», если на них будет присутствовать Россия. Чиновники Белого дома требуют не пускать президента России Владимира Путина на саммит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае исключения России из G20 «ничего страшного не произойдет». Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида. По данным опроса ВЦИОМ, 79% опрошенных поддержали решение президента. После этого страны Запада ввели против РФ беспрецедентные санкции.