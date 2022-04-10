10 апреля 2022
08 апреля 2022

Курганского солдата наградили орденом за спасение сослуживцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, искусственные цветы, похороны
21-летний Алексей Павлов получил смертельное ранение на Украине, спасая сослуживцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Шадринска Алексей Павлов награжден орденом Мужества посмертно. Он, спасая сослуживцев, получил смертельное ранение в ходе спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе администрации Шадринска.

«В Шадринске простились с ефрейтором контрактной службы Алексеем Павловым. В ходе спецоперации, спасая жизнь товарищей, молодой военнослужащий получил смертельные ранения. Он скончался в Москве в военном госпитале им. Бурденко. За героизм и мужество, проявленные в ходе спецоперации, Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно», — сообщили в мэрии Шадринска.

URA.RU писало, что прощание с военнослужащим прошло 11 апреля в Шадринске. Алексей Павлов родился в Шадринске, в 2018 году окончил школу №15 и был призван на срочную военную службу в город Сертолово Ленинградской области. После армии он продолжил служить по контракту.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины. Из них следует, что в марте 2022 года украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Российские военные обнаружили на Украине биологические лаборатории, которые финансировались США.

Шадринцы простились с ефрейтором Алексеем Павловым, погибшим после смертельного ранения в спецоперации на Украине

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Военнослужащий из Шадринска Алексей Павлов награжден орденом Мужества посмертно. Он, спасая сослуживцев, получил смертельное ранение в ходе спецоперации на Украине, сообщили в пресс-службе администрации Шадринска. «В Шадринске простились с ефрейтором контрактной службы Алексеем Павловым. В ходе спецоперации, спасая жизнь товарищей, молодой военнослужащий получил смертельные ранения. Он скончался в Москве в военном госпитале им. Бурденко. За героизм и мужество, проявленные в ходе спецоперации, Указом Президента РФ награжден орденом Мужества посмертно», — сообщили в мэрии Шадринска. URA.RU писало, что прощание с военнослужащим прошло 11 апреля в Шадринске. Алексей Павлов родился в Шадринске, в 2018 году окончил школу №15 и был призван на срочную военную службу в город Сертолово Ленинградской области. После армии он продолжил служить по контракту. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины. Из них следует, что в марте 2022 года украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Российские военные обнаружили на Украине биологические лаборатории, которые финансировались США.
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