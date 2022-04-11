Коммунисты Кургана предложили забрать стратегические отрасли

Курганские коммунисты дополнили меры по развитию страны, направленные КПРФ правительству России. Среди первоочередных шагов, помимо внешнеполитических мер, предложение о национализации стратегических отраслей российской экономики. Информация об обращении горкома КПРФ размещена на странице коммунистов в социальной сети «ВКонтакте».
«В связи со сложившейся ситуацией в экономике страны, начать национализацию строго с предприятий алюминиевой промышленности и энергетики. Поддержать передачу контроля всей фармацевтической отрасли Министерству здравоохранения для исключения угрозы суверенитету страны», — говорится в обращении КПРФ.
Коммунисты предлагают также вести все расчеты за природные ресурсы России, поставляемые в недружественные страны, в обмен на станки, оборудование и технологии. Ранее КПРФ опубликовала свою программу «Двадцать неотложных мер по преображению России», которую предложили обсудить широкой общественности.
Курганские коммунисты дополнили меры по развитию страны, направленные КПРФ правительству России. Среди первоочередных шагов, помимо внешнеполитических мер, предложение о национализации стратегических отраслей российской экономики. Информация об обращении горкома КПРФ размещена на странице коммунистов в социальной сети «ВКонтакте». «В связи со сложившейся ситуацией в экономике страны, начать национализацию строго с предприятий алюминиевой промышленности и энергетики. Поддержать передачу контроля всей фармацевтической отрасли Министерству здравоохранения для исключения угрозы суверенитету страны», — говорится в обращении КПРФ. Коммунисты предлагают также вести все расчеты за природные ресурсы России, поставляемые в недружественные страны, в обмен на станки, оборудование и технологии. Ранее КПРФ опубликовала свою программу «Двадцать неотложных мер по преображению России», которую предложили обсудить широкой общественности. После начала спецоперации на Украине США расширили санкции против России. В список попали представители оборонного сектора, спикера Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной.