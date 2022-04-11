Коммунисты Кургана предложили забрать стратегические отрасли

11 апреля 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Курганские коммунисты предложили национализировать стратегические отрасли экономики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Курганские коммунисты дополнили меры по развитию страны, направленные КПРФ правительству России. Среди первоочередных шагов, помимо внешнеполитических мер, предложение о национализации стратегических отраслей российской экономики. Информация об обращении горкома КПРФ размещена на странице коммунистов в социальной сети «ВКонтакте». «В связи со сложившейся ситуацией в экономике страны, начать национализацию строго с предприятий алюминиевой промышленности и энергетики. Поддержать передачу контроля всей фармацевтической отрасли Министерству здравоохранения для исключения угрозы суверенитету страны», — говорится в обращении КПРФ. Коммунисты предлагают также вести все расчеты за природные ресурсы России, поставляемые в недружественные страны, в обмен на станки, оборудование и технологии. Ранее КПРФ опубликовала свою программу «Двадцать неотложных мер по преображению России», которую предложили обсудить широкой общественности. После начала спецоперации на Украине США расширили санкции против России. В список попали представители оборонного сектора, спикера Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Курганские коммунисты дополнили меры по развитию страны, направленные КПРФ правительству России. Среди первоочередных шагов, помимо внешнеполитических мер, предложение о национализации стратегических отраслей российской экономики. Информация об обращении горкома КПРФ размещена на странице коммунистов в социальной сети «ВКонтакте». «В связи со сложившейся ситуацией в экономике страны, начать национализацию строго с предприятий алюминиевой промышленности и энергетики. Поддержать передачу контроля всей фармацевтической отрасли Министерству здравоохранения для исключения угрозы суверенитету страны», — говорится в обращении КПРФ. Коммунисты предлагают также вести все расчеты за природные ресурсы России, поставляемые в недружественные страны, в обмен на станки, оборудование и технологии. Ранее КПРФ опубликовала свою программу «Двадцать неотложных мер по преображению России», которую предложили обсудить широкой общественности. После начала спецоперации на Украине США расширили санкции против России. В список попали представители оборонного сектора, спикера Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной.