В Кургане рассказали, как кинотеатры выживают без мировых премьер

В курганских кинотеатрах рассказали о работе в условиях санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кургане кинотеатры выживают без мировых прокатов, показывая российские, канадские, испанские, итальянские, американские фильмы и мультфильмы взамен ушедших крупных премьер. Закрываться не планируют, рассказали корреспонденту URA.RU представители кинотеатров.

«Показываем российские патриотические фильмы. Приходят школьники. Идут зарубежные картины, правообладатели которых не присоединились к санкциям. Репертуар разнообразный: аниме, боевики, ужасы, комедии, мелодрамы. Не такого масштаба, как от Sony или Universal Pictures, тем не менее, народ ходит. Закрываться не собираемся. Продолжаем работать в новых условиях», — сообщил URA.RU заведующий отделом по организации отдыха детей и молодежи городского Центра культуры и досуга, в структуру которого входит кинотеатр «Россия», Дмитрий Гордиюк.

Перед Днем Победы в кинотеатре планируют показывать российские патриотические новинки и картины, которые выходили в прокат ранее. Например, «Подольские курсанты». Кинотеатры намерены работать с летними лагерями.

В кинотеатре Pushka (ТРЦ «Пушкинский) администратор пояснила, что без мировых премьер стало меньше посетителей. Курганцы хорошо ходили на фильмы «Брат» и «Брат 2». «На российские фильмы люди любят ходить. Скоро «Бумер» выйдет на большие экраны. Будем работать», — подчеркнули в кинотеатре.

Представители кинотеатра Ultra cinema (ТРЦ «ГиперСити») от комментариев отказались. В кинотеатре «Клумба» (ТРЦ «Стрекоза) попросили отправить вопросы на электронную почту.

Ранее URA.RU писало, что под давлением санкций российские кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки. Кинокомпании Warner Bros., Walt Disney Company и Sony Pictures ранее приостановили выход на экраны российских кинотеатров художественных фильмов.

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