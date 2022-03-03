Российские кинотеатры рискуют потерять 80% выручки

Из-за санкций российские кинотеатры могут потерять большую часть выручки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Под давлением санкций российские кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки. Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации владельцев кинотеатров РФ.

«Крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта, и их дальнейший выпуск отложен на неопределенный срок. При этом кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки», — говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Также владельцы кинотеатров отметили, что запасы необходимого кинооборудования и всех его комплектующих, в том числе и необходимых для воспроизведения фильмов, иссякнут еще до середины 2022 года. Российских аналогов этих комплектующих пока не существует.

В сложившейся ситуации предприниматели рассчитывают на поддержку государства и совместную мобилизацию всех возможных сил для поддержки российского кино и российских кинозрителей. «Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к председателю правительства Российской Федерации [Михаилу] Мишустину с предложением о выделении кинотеатрам прямой субсидии в объеме и по методике 2020 года», — сообщили в Ассоциации.

Кинокомпании Warner Bros., Walt Disney Company и Sony Pictures ранее приостановили выход на экраны российских кинотеатров художественных фильмов из-за спецоперации России в Украине. Среди них кинокомикс «Бэтмен», премьера которого должна была состояться 2 марта. Генеральный директор российского кинопрокатчика «Централ партнершип» Вадим Верещагин заявил, что вместо американского кинокомикса покажут фильмы «Холоп», «Хочу замуж», «Движение вверх» и «Батя». В Министерстве культуры РФ поддержали эту инициативу. В Госдуме заявили, что в связи с приостановкой проката зарубежных фильмов в России могут снять ограничения на заполняемость кинозалов, или же власти окажут финансовую поддержку кинотеатрам.

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