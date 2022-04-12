Геолог из ЯНАО создал аналог запрещенной в РФ соцсети

Над созданием соцсети работали программисты со всей России Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Геолог из Нового Уренгоя Евгений Перевощиков создал социальную сеть Fotogram, которая заменит заблокированное в России приложение Instagram (деятельность запрещена в РФ, сервис внесен в список запрещенных сайтов). Как сообщает официальный telegram-канал окружного правительства, над приложением работали программисты со всей страны.

«Люди смотрят, поражаются красотой снимков, которые зачастую далеки от фактической реальности. Мы хотим показывать контент в неискаженном виде. Мы хотим показать людям, как выглядит мир. Приложение позволяет найти общий язык с пользователями, настроить с ними диалог и выпустить тот продукт, который будет интересен», — рассказывает разработчик.

Уникальность приложения заключается в том, что искусственный интеллект оценивает оригинальность загружаемых фото и присваивает галочку снимкам без фильтров. На данный момент запущена тестовая версия сайта. Приложение доступно пока только для платформы Android. В скором времени использовать приложение смогут и пользователи iOS.

Ранее Тверской районный суд Москвы запретил деятельность Instagram на территории России. Материнская компания соцсети Meta разрешила призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили корпорацию в геноциде населения России и заблокировали Instagram и Facebook. В качестве аналога соцсети в РФ было презентовано приложение «Россграм».