Вышедшая из берегов река отделила село Усть-Уйское (Курганская область) от дороги, которая соединяет его с другими населенными пунктами. Об этом сообщили представители администрации Целинного муниципального округа, в состав которого входит село.
«Спокойный во все времена года Уй все же вышел из берегов. Вода пришла, отделив село от большой земли. Для Усть-Уйского — это обычное для весны дело. К этому периоду активно готовятся, создавая запасы продуктов питания, медикаментов, ГСМ», — указано в посте, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Представители власти отмечают, что пока жителей села с одного берега на другой перевозит автобус КАВЗ. При более высоком уровне воды жителям помогает лодка.
Река Уй почти каждый год перекрывает дорогу к этому селу. Представители областного правительства сообщали, что в 2022 году в регионе не ожидается чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.
Пока через затопленное место могут проехать некоторые автобусы
Фото: группа администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»
Вышедшая из берегов река отделила село Усть-Уйское (Курганская область) от дороги, которая соединяет его с другими населенными пунктами. Об этом сообщили представители администрации Целинного муниципального округа, в состав которого входит село. «Спокойный во все времена года Уй все же вышел из берегов. Вода пришла, отделив село от большой земли. Для Усть-Уйского — это обычное для весны дело. К этому периоду активно готовятся, создавая запасы продуктов питания, медикаментов, ГСМ», — указано в посте, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отмечают, что пока жителей села с одного берега на другой перевозит автобус КАВЗ. При более высоком уровне воды жителям помогает лодка. Река Уй почти каждый год перекрывает дорогу к этому селу. Представители областного правительства сообщали, что в 2022 году в регионе не ожидается чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.