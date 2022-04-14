Курганцы из-за паводка оказались отрезаны от дороги. Фото

15 апреля 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

В Целинном муниципальном округе река вышла из берегов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вышедшая из берегов река отделила село Усть-Уйское (Курганская область) от дороги, которая соединяет его с другими населенными пунктами. Об этом сообщили представители администрации Целинного муниципального округа, в состав которого входит село. «Спокойный во все времена года Уй все же вышел из берегов. Вода пришла, отделив село от большой земли. Для Усть-Уйского — это обычное для весны дело. К этому периоду активно готовятся, создавая запасы продуктов питания, медикаментов, ГСМ», — указано в посте, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отмечают, что пока жителей села с одного берега на другой перевозит автобус КАВЗ. При более высоком уровне воды жителям помогает лодка. Река Уй почти каждый год перекрывает дорогу к этому селу. Представители областного правительства сообщали, что в 2022 году в регионе не ожидается чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем. Пока через затопленное место могут проехать некоторые автобусы Фото: группа администрации Целинного муниципального округа в соцсети «ВКонтакте» Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Вышедшая из берегов река отделила село Усть-Уйское (Курганская область) от дороги, которая соединяет его с другими населенными пунктами. Об этом сообщили представители администрации Целинного муниципального округа, в состав которого входит село. «Спокойный во все времена года Уй все же вышел из берегов. Вода пришла, отделив село от большой земли. Для Усть-Уйского — это обычное для весны дело. К этому периоду активно готовятся, создавая запасы продуктов питания, медикаментов, ГСМ», — указано в посте, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отмечают, что пока жителей села с одного берега на другой перевозит автобус КАВЗ. При более высоком уровне воды жителям помогает лодка. Река Уй почти каждый год перекрывает дорогу к этому селу. Представители областного правительства сообщали, что в 2022 году в регионе не ожидается чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.