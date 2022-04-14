14 апреля 2022

Курганцы из-за паводка оказались отрезаны от дороги. Фото

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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, половодье, наводнение, лед в воде, река тобол весной
В Целинном муниципальном округе река вышла из берегов (архивное фото) Фото:

Вышедшая из берегов река отделила село Усть-Уйское (Курганская область) от дороги, которая соединяет его с другими населенными пунктами. Об этом сообщили представители администрации Целинного муниципального округа, в состав которого входит село.

«Спокойный во все времена года Уй все же вышел из берегов. Вода пришла, отделив село от большой земли. Для Усть-Уйского — это обычное для весны дело. К этому периоду активно готовятся, создавая запасы продуктов питания, медикаментов, ГСМ», — указано в посте, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Представители власти отмечают, что пока жителей села с одного берега на другой перевозит автобус КАВЗ. При более высоком уровне воды жителям помогает лодка.

Река Уй почти каждый год перекрывает дорогу к этому селу. Представители областного правительства сообщали, что в 2022 году в регионе не ожидается чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.

Пока через затопленное место могут проехать некоторые автобусы
Фото:

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Вышедшая из берегов река отделила село Усть-Уйское (Курганская область) от дороги, которая соединяет его с другими населенными пунктами. Об этом сообщили представители администрации Целинного муниципального округа, в состав которого входит село. «Спокойный во все времена года Уй все же вышел из берегов. Вода пришла, отделив село от большой земли. Для Усть-Уйского — это обычное для весны дело. К этому периоду активно готовятся, создавая запасы продуктов питания, медикаментов, ГСМ», — указано в посте, размещенном в группе местной администрации в соцсети «ВКонтакте». Представители власти отмечают, что пока жителей села с одного берега на другой перевозит автобус КАВЗ. При более высоком уровне воды жителям помогает лодка. Река Уй почти каждый год перекрывает дорогу к этому селу. Представители областного правительства сообщали, что в 2022 году в регионе не ожидается чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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