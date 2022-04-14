14 апреля 2022

Власти Тюмени раскрыли, когда отремонтируют провал на мосту

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Виды Тюмени. Тюмень , пешеходный переход, велосипедист, весна, май, мост пермякова
Движение по мосту Пермякова было ограничено с 11 апреля Фото:

Полноценное движение по путепроводу на улице Пермякова в Тюмени планируют открыть 16 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Движение по мосту было ограничено из-за провала дорожного покрытия.

«Вчера Тюменский водоканал восстановил штатную работу канализационного коллектора, расположенного под проезжей частью на улице Пермякова. Сейчас на этом месте проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Подрядчик компании „Росводоканал Тюмень“ планирует завершить работы 16 апреля к 14 часам», — рассказали в мэрии.

Движение по мосту было ограничено с 11 апреля. Причиной провала стал ремонт коллектора ливневой канализации.

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Полноценное движение по путепроводу на улице Пермякова в Тюмени планируют открыть 16 апреля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. Движение по мосту было ограничено из-за провала дорожного покрытия. «Вчера Тюменский водоканал восстановил штатную работу канализационного коллектора, расположенного под проезжей частью на улице Пермякова. Сейчас на этом месте проводятся работы по восстановлению дорожного полотна. Подрядчик компании „Росводоканал Тюмень“ планирует завершить работы 16 апреля к 14 часам», — рассказали в мэрии. Движение по мосту было ограничено с 11 апреля. Причиной провала стал ремонт коллектора ливневой канализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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