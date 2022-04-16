Бренд L’Occitane оставил россиян без своей косметики

16 апреля 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

L’Occitane перестанет инвестировать и расширять бизнес в РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Французский косметический бренд L’Occitane закроет все магазины в России, в том числе приостанавливается онлайн-продажа. Об этом сообщили в компании. «За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины. Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», — сообщили в пресс-службе L’Occitane, передает РИА «Новости». Компания решила приостановить планы по инвестициям и расширению в РФ. Французский бренд продает товары по уходу за лицом, телом и волосами, а также парфюмерию. Большую часть продукцию поставляют из Прованса. Магазины сети L’Occitane есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других российских городах. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Французский косметический бренд L’Occitane закроет все магазины в России, в том числе приостанавливается онлайн-продажа. Об этом сообщили в компании. «За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины. Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», — сообщили в пресс-службе L’Occitane, передает РИА «Новости». Компания решила приостановить планы по инвестициям и расширению в РФ. Французский бренд продает товары по уходу за лицом, телом и волосами, а также парфюмерию. Большую часть продукцию поставляют из Прованса. Магазины сети L’Occitane есть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и других российских городах. Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за начала спецоперации на Украине, которая проводится Россией с 24 февраля. Также страны Запада ввели санкции против России.