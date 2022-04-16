Госкомпания нарушила планы по ремонту дороги в Курганской области

В Курганской области госкомпанию заставили делать ремонт дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Государственная компания «Курганавтодор» не выполнила обязательства по ремонту аварийной дороги в Альменевском районе Курганской области в 2021 году. Запустить дорожное строительство ей придется после вмешательства прокуратуры и решения суда. Информация о времени проведения работ и причинах задержки появилась на сайте департамента строительства и ЖКХ Курганской области.

«Автомобильная дорога межмуниципального значения Малышево — Альменево в Альменевском муниципальном округе Курганской области будет отремонтирована в 2023 году. <…> Ранее объект был включен в план работ по нацпроекту 2021 года в рамках ремонта автомобильных дорог в Альменевском районе», — говорится в сообщении. Однако летом 2021 года по результатам диагностики, которую заказал «Курганавтодор», стало известно, что средств на ремонт дороги по проекту 2020 года не хватит из-за значительного ухудшения ее состояния.

Определить сроки пришлось в срочном порядке после решения суда в апреле 2022 года. После обращения прокуратуры с требованием привести 12,3 км дороги в соответствие с нормами, Курганский городской суд обязал «Курганавтодор» выполнить ремонт.

В департаменте строительства области заверили, что работы будут сделаны в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Государственный контракт с подрядчиком подписан, все работы должны быть закончены к сентябрю 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в управлении «Курганавтодора» сменился руководитель. Также в Кургане начали ремонт дорожного полотна на одном из основных проспектов города.

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