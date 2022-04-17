В Тюмени не смогли найти присяжных по делу об убийстве девочки

18 апреля 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Виталий Бережной обвиняется в убийстве 8-летней девочки из Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой В Тюменском областном суде не смогли сформировать коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела об убийстве 8-летней девочки, в совершении которого обвиняют Виталия Бережного. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Следующее судебное заседание назначено на 12 мая. «В Тюменском областном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки. Ранее подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Сегодня состоялась процедура отбора. По ее результатам не удалось сформировать состав коллегии присяжных заседателей. Процедуру отбора присяжных перенесли на следующее судебное заседание, которое состоится 12 мая», — сообщила пресс-секретарь Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области Марина Филимонова. 8-летняя девочка пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. На поиски ребенка вышли силовики и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было обнаружено 19 августа того же года на берегу озера Оброчного, в нескольких километрах от места пропажи. 25 августа, был задержан подозреваемый в убийстве, которым оказался 40-летний Виталий Бережной. Сначала он признался в содеянном, а затем отказался от своих слов, сославшись на то, что показания из него выбили через пытки током. После этого Бережной заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на тюменский telegram-канал «Темы Тюмени» .

В Тюменском областном суде не смогли сформировать коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела об убийстве 8-летней девочки, в совершении которого обвиняют Виталия Бережного. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Следующее судебное заседание назначено на 12 мая. «В Тюменском областном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки. Ранее подсудимый заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Сегодня состоялась процедура отбора. По ее результатам не удалось сформировать состав коллегии присяжных заседателей. Процедуру отбора присяжных перенесли на следующее судебное заседание, которое состоится 12 мая», — сообщила пресс-секретарь Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области Марина Филимонова. 8-летняя девочка пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. На поиски ребенка вышли силовики и многочисленные волонтеры. Тело ребенка было обнаружено 19 августа того же года на берегу озера Оброчного, в нескольких километрах от места пропажи. 25 августа, был задержан подозреваемый в убийстве, которым оказался 40-летний Виталий Бережной. Сначала он признался в содеянном, а затем отказался от своих слов, сославшись на то, что показания из него выбили через пытки током. После этого Бережной заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных.