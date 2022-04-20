Владимир Зеленский беспокоится об «Азовстали» из-за засевших там иностранных наемников, считает Михаил Шеремет Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил обменять президента Украины Владимира Зеленского на боевиков, засевших на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Политик отметил, что для главы государства иностранные наемники и инструкторы дороже, чем украинские солдаты.

«Зеленский может обменять себя на украинских нацистов и боевиков, засевших на „Азовстали“. Это, наверное, будет впервые, когда он поступит по-мужски и достойно», — цитирует Михаила Шеремета РИА «Новости».

По мнению депутата, Зеленский воспринимает происходящее «как кино», при этом забывая, что ни у кого не будет «второго дубля». Шеремет заявил, что президент Украины посылает на верную смерть чужих сыновей и отцов, в то время как его семья прячется за границей. Депутат считает, что Зеленский переживает за «Азовсталь» только из-за иностранных наемников, которые засели на комбинате вместе с военнослужащими ВСУ и националистами.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовало видео, на котором задержанный глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук просит обменять его на пленных солдат ВСУ и жителей Мариуполя. В своем обращении политик называет националистов «защитниками» города. Шеремет предположил, что заявление Медведчука было записано под диктовку украинских спецслужб. В Кремле не стали комментировать это обращение, а ранее заявляли, что планов обменять на него пленных нет, так как он не является гражданином РФ.

Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью зачистила городскую территорию Мариуполя в рамках спецоперации РФ на Украине. Оставшиеся националисты забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Также там находятся иностранные наемники. В Минобороны РФ предложили националистам сложить оружие и сдаться, однако они не приняли это предложение.

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