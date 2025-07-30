На дороге из Салехарда в Лабытнанги на шесть ночей ограничат движение

Ограничения связаны с ремонтом железнодорожных переездов
На дороге Салехард — Лабытнанги в августе на шесть дней организуют реверсивное движение. Ограничение будет установлено только в ночное время, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«На дороге Салехард — Лабытнанги… движение будет осуществляться в реверсивном режиме… С 20:00 до 08:00», — написано в telegram-канале ведомства.
Ограничения связаны с ремонтом железнодорожных переездов. Работы планируется производить 5, 7, 15, 16, 22 и 23 августа.
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